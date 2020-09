'België bereid tiental minderjarigen uit Moria op te vangen'

België is bereid 10 à 15 niet-begeleide minderjarigen uit het uitgebrande Moriakamp op het Griekse eiland Lesbos op te vangen. Dat vernam De Tijd in regeringskringen. De missie van een medisch team is geannuleerd.

België schaart zich aarzelend achter een Duits-Franse oproep om niet-begeleide minderjarigen uit het Moriakamp op te vangen. Tien landen van de Europese Unie hebben zich bereid getoond de 400 alleenstaande kinderen en jongeren op te vangen, die eerder al van Lesbos naar het Griekse vasteland werden overgebracht. Duitsland en Frankrijk zouden elk 100 tot 150 kinderen opnemen. Nederland laat 50 minderjarigen en 50 andere kwetsbare personen overkomen.

Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) al laten weten dat hij een medisch noodteam naar Lesbos zou sturen, maar daar kwam hij vrijdag op terug. 'De vraag van de Griekse autoriteiten is veranderd. Vandaag is vooral de vraag naar materiaal groot, dus dat gaan we zaterdag opsturen. We houden nauw contact met de Griekse autoriteiten. Als ze toch medische hulp vragen, gaan we over tot een nieuw overleg met onze B-FAST-partners', zei hij.

Nieuw migratieplan

Adhocoplossingen, crisis na crisis, zijn een pleister op een houten been. Er moeten structurele solidariteitsmechanismen komen.

De 400 niet-begeleide minderjarigen voor wie opvang wordt gezocht, vormen maar een fractie van de 12.500 mensen die voor de brand in het overbevolkte opvangkamp woonden. Voor de rest is een oplossing nog niet in zicht. Duizenden mensen kamperen al dagen op straat. Hulporganisaties als de International Organization for Migration (IOM) zeggen dat ze klaarstaan om hen onder te brengen in nieuwe tentenkampen of op boten, maar dat ze wachten op het fiat van de Griekse regering. Die worstelt met het verzet van de plaatselijke bevolking.

Volgens minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wil België zich opnieuw solidair tonen met Griekenland, maar moet er in de toekomst ook een oplossing op Europees niveau komen. 'Ad-hocoplossingen, crisis na crisis, zijn een pleister op een houten been. Er moeten structurele solidariteitsmechanismen komen, zodat een lidstaat die met een grote druk geconfronteerd wordt een beroep kan doen op de andere lidstaten', zegt haar kabinet. Zo'n mechanisme moet deel uitmaken van het nieuwe pact over migratie dat de Europese Commissie eind deze maand voorstelt.