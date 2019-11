België draagt half miljard meer af aan EU-budget tegen 2027

Dat blijkt uit gedetailleerde berekeningen die de Europese Commissie gisteren vrijgaf. Onze bijdrage zou oplopen van de al voorziene 4 miljard euro in 2020 naar 4,52 miljard in 2027.

Het gros van die stijging is te wijten aan groei en inflatie. De hogere bijdrage moet ook het gat van de brexit dichten en geld vrijmaken voor innovatie, defensie en migratie.

De Europese cijfers kwamen er nadat de Duitse en de Nederlandse regering vorige week dramatische, maar onjuiste cijfers over hun bijdrage aan de Europese begroting hebben laten uitlekken, om zo de knip te zetten in het Europese budget. Oost-en Zuid-Europa vormen front voor het behoud van de Europese steun aan hun economie en landbouw. Het gevecht om de Europese centen is zo helemaal losgebarsten.