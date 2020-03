België draagt toch niet bij aan Griekse grensbewaking

Europa blijft worstelen met de herinnering en de gevolgen van de migratiecrisis van 2015. De frustratie over de Griekse aanpak van de huidige crisis is groot, maar niemand wil Athene nogmaals het gevoel geven dat het alleen staat.

Zo beloofden de EU-lidstaten in totaal 700 miljoen euro extra steun voor de bescherming van de Griekse land- en zeegrenzen via het Europees grensagentschap Frontex. De helft daarvan, 350 miljoen, zou al direct beschikbaar zijn. Die Frontex-operatie is ook startklaar, maar onder meer België draagt niet bij aan die operatie. Griekenland wilde versterking van de grenswacht, terwijl ons land in de eerste plaats specialisten in het screenen van controledocumenten voorstelde.