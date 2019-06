België dreigt invloed in Europa te verliezen

Vlaanderen verliest aan invloed in het nieuwe Europa. De twijfels bij Kris Peeters, de fractiekeuze van N-VA, en de lagere Verhofstadt-factor en de lange regeringsvorming(en) eisen hun tol.

Vijf jaar geleden was België met Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy goed bedeeld in Europa. Guy Verhofstadt was toen al een invloedrijk fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement. Marianne Thyssen (CD&V) had met haar jarenlange ervaring een goede reputatie opgebouwd in het Europarlement en invloed in haar centrumrechtse EVP-fractie.

Dat is vandaag anders. De twee voormalige Vlaamse minister-presidenten, Kris Peeters (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA), lieten bij hun overstap naar het Europarlement de kans liggen om zich Europees in de kijker te werken.

De verdeling van de topfuncties binnen de centrumrechtse EVP, een week geleden in San Sebastian, ging volledig voorbij aan Kris Peeters. Zijn kansen om een prominente en zichtbare rol te vervullen in die Europese machtspartij zijn daarmee helemaal geslonken. Bovendien bleef tot op dit moment onduidelijk of Peeters wel zijn Europees mandaat zal opnemen. De kwestie legt grote fricties bloot binnen de CD&V.

De N-VA wachtte te lang met het zoeken naar een geschikte fractie. Het partijbestuur had zo nog enkel keuze tussen problematische politieke families en bleef dinsdagavond met lange tanden bij de rechtsnationalistische ECR-fractie, geleid door de Poolse nationalisten van de regerende PiS-partij. Bovendien sloten ook de drie verkozenen van Thierry Baudets extreemrechtse partij toe tot de ECR. Ook het Spaanse extreemrechtse Vox, dat hevig gekant is tegen zelfbestuur van regio's als Catalonië, werd woensdag bij handgeklap verwelkomd in de fractie.

Zatte nonkels

Het amalgaam van extreme tot zeer extreme partijen in ECR wordt een blok aan het been van N-VA. Zeker als ook de Britse Conservatieven na de brexit vertrekken uit het halfrond en ECR. Lijsstrekker Geert Bourgeois vergoelijkte in De Ochtend dat 'je in elke fractie wel die zatte nonkels hebt', een toch wat uit de hengsels getrokken verwijzing naar het Hongaarse enfant terrible Viktor Orban bij de EVP. De voorbije vijf jaar ontpopte N-VA zich al overigens ook als een partij die vaak tegen de andere klassieke partijen in stemde. De druk om vooral oppositie te voeren tegen de meer Europese fracties, wordt groot.

Ook Guy Verhofstadt, oud premier en tien jaar lang fractieleider bij de liberale Alde, doet een stap terug van de publieke Buhne. De nieuwe 'Renew'-fractie, die samenwerking met de verkozenen van Macron, koos de Roemeense politicus Dacian Ciolos tot fractieleider in het nieuwe Europarlement. Ciolos verdiende zijn sporen als EU-commissaris voor landbouw maar deed wel minder gelukkige uitspraken over de waarden van het traditionele gezin.

Moeilijke puzzel

Verhofstadt voert nog tot de eedaflegging op 2 juli de onderhandelingen over de topjobs. De liberale Belg heeft, net als in 2014, de ambitie om parlementsvoorzitter te worden. Maar hij wil dit nu nog niet gezegd hebben. Hij wil niet, zoals in 2014, tegen de muur lopen. Bovendien ligt de puzzel van topbenoemingen nu echt moeilijk. Ook premier Charles Michel werkt zich uit de naad om net als Van Rompuy voorzitter te worden van de Europese Raad. Zijn kansen zijn evenwel beperkt, zeggen EU-bronnen.