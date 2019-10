België geeft Puigdemont meer tijd om zaak voor te bereiden

De Brusselse raadkamer boog zich normaal dinsdag over het Spaanse verzoek om de Catalaanse ex-premier uit te leveren. De zitting is uitgesteld naar 16 december.

De Spaanse justitie had dinsdag de ogen op België gericht. Want de Brusselse raadkamer zou zich vanaf 9 uur buigen over de vraag of Carles Puigdemont uitgeleverd moet worden aan Spanje.

De zaak belandde weer op het bord van de Belgische justitie nadat de Spaanse collega's ruim twee weken geleden het Europese aanhoudingsbevel tegen de voormalige Catalaanse premier opnieuw geactiveerd hadden. Ze deden dat nadat het Spaanse hooggerechtshof negen Catalaanse leiders veroordeeld had tot 100 jaar cel.

Die liepen die veroordeling op vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces twee jaar geleden. Niet alleen organiseerden ze een omstreden referendum over een afscheuring van Spanje. Onder hun aanvoering riep het Catalaanse parlement op 27 oktober 2017 ook unilateraal de onafhankelijkheid uit, al was het maar voor enkele seconden.

Opruiing

Puigdemont ontsnapte aan vervolging omdat hij twee jaar geleden in het grootste geheim naar ons land afreisde vlak voor hij zich in Madrid bij justitie moest melden op verdenking van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Twee jaar later vraagt Madrid België om uitlevering van Puigdemont vanwege opruiing en misbruik van overheidsgeld.

Wij zullen de immuniteit van onze cliënt als Europees Parlementslid inroepen en aanvoeren dat er geen sprake is van dubbele strafbaarstelling, en dat er gevaar dreigt voor de schending van de mensenrechten van onze cliënt. Paul Bekaert Advocaat Carles Puigdemont

Maar Spanje moet nog even geduld oefenen voor het weet of het Puigdemont kan berechten. Want de zitting van de Brusselse raadkamer is uitgesteld naar 16 december.

Het uitstel komt er op verzoek van de advocaten van de Catalaanse ex-premier. Die hadden meer tijd gevraagd om de zaak te kunnen voorbereiden.

Strafbaar

Volgens de verdediging is het Brusselse parket van oordeel dat het Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitvoerbaar is. 'Het Belgische openbaar ministerie is van mening dat de feiten ook in België strafbaar zijn. Naar Belgisch recht zou het gaan om de afwending van overheidsgelden en om samenzwering tegen de staatsvorm', zegt meester Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont.

Het Belgische openbaar ministerie is van mening dat de feiten ook in België strafbaar zijn. Het zou naar Belgisch recht gaan om afwending van overheidsgelden en samenzwering tegen de staatsvorm. Paul Bekaert Advocaat Puigdemont

'Wij zullen de immuniteit van onze cliënt als Europees Parlementslid inroepen en aanvoeren dat er geen sprake is van dubbele strafbaarstelling, en dat er gevaar dreigt voor de schending van de mensenrechten van onze cliënt', gaat hij voort.

Volgens Bekaert wordt het EAB wordt misbruikt. 'Ik herinner eraan dat in 2005 de Spaanse wetgever het houden van een referendum niet langer strafbaar heeft gesteld met gevangenisstraffen. De reden was dat de wetgever het ondemocratisch vond gevangenisstraffen op te leggen voor de organisatie van een referendum.'

Grond van de zaak

Het is niet de eerste keer dat ons land zich over de kwestie buigt. Spanje lanceerde in november 2017 een eerste keer een Europees aanhoudingsbevel, maar trok dat een maand later weer in.