België grijpt naast centrum voor cyberveiligheid

De onduidelijkheid over de uitrol van 5G in ons land en de afhankelijkheid van hoogrisicoproviders dreigen de Belgische kandidatuur voor het EU-centrum voor cyberveiligheid te nekken.

De Europese Commissie stelde twee jaar geleden de oprichting van een Europees centrum voor cyberveiligheid voor, met zetel in België. Dat centrum zou vanaf 2021 de werking van nationale toezichthouders op cyberveiligheid aansturen en geld uit belangrijke EU-onderzoeksfondsen als Horizon Europe en Digital Europe kanaliseren.

Als argument voert België de synergieën met de cyberveiligheid bij de NAVO en de nabijheid van de Europese instellingen in Brussel aan, en de deelname aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Voorts heeft ons land een goede reputatie voor academisch onderzoek naar cyberveiligheid en cryptografie.

Maar dat het centrum in ons land komt, lijkt intussen uitgesloten. Europees commissaris voor Industrie en Interne Markt, Thierry Breton, trok vrijdag een streep onder de Belgische aspiraties. Tijdens een overleg met de EU-ministers van telecommunicatie noemde hij het 'ondenkbaar dat dat centrum voor cyberveiligheid terechtkomt in een omgeving die niet volledig beveiligd is'. Breton wees vooral de telecomoperatoren met de vinger: 'Het EU-cyberveiligheidscentrum moet kunnen terugvallen op veilige netwerken, vooral als het om 5G gaat.'

Dat overleg was het begin van de finale onderhandelingen tussen de EU-instellingen over de wettekst voor het centrum. Welk land dat krijgt, komt pas aan het einde aan bod. Behalve België zijn Roemenië, Luxemburg, Spanje en Ierland kandidaat. Breton zei tot tweemaal toe dat hij een hoog niveau van cyberveiligheid 'essentieel' vindt.

Die Europese houding strookt met de gezamenlijke aanpak van beveiliging van 5G-netwerken. De EU-landen keurden in de herfst van vorig jaar unaniem aanbevelingen goed om de risico's te spreiden over meerdere leveranciers. Hoogrisicoleveranciers zoals het Chinese Huawei worden niet verboden maar wel het best geweerd uit het hart van die netwerken, luidt het.

Belgische traagheid

In EU-kringen wordt toegegeven dat Bretons opmerking (ook) voor België bedoeld was. Een snelle goedkeuring en opstart van de activiteiten van het centrum is belangrijk. België is een van de tragere EU-landen bij de omzetting van wetgeving over cyberveiligheid. De uitrol van 5G ligt in ons land op apegapen na een mislukte veiling voor het radiospectrum wegens een conflict over de inkomsten tussen het federaal en regionaal niveau. Met de tijdelijke testlicenties voor 5G, die er deze zomer aankomen, kunnen operatoren geen contracten afsluiten met leveranciers.

De Europese Commissie vreest bovendien dat risicoleveranciers voor 4G-providers in België, zoals het Chinese Huawei en ZTE, ook de uitrol van 5G bepalen. Proximus en Orange Belgium werkten al met Huawei, ook voor de basisblokken van het netwerk. Net als de derde grote operator in dit land, Telenet, wil geen van hen kleur bekennen over 5G.