België koopt tijd voor Europese kieswet

De EU-lidstaten stemmen deze week níét over een Europese kieswet. België vroeg en kreeg extra tijd om de N-VA aan boord te krijgen, waardoor het niet tegen Merkels kar hoeft te rijden.

Ons land dreigde een beslissing over de nieuwe Europese kieswet te blokkeren. Die moet tijdig goedgekeurd zijn opdat de Europese verkiezingen van mei 2019 in alle landen geldig zouden zijn. Ditmaal is de dwarsligger niet de PS’er Paul Magnette, die eerder het CETA-handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada weigerde te ondertekenen. Nu zet de regeringspartij N-VA principieel de hakken in het zand.

'In een onderhandeling als deze kan de N-VA alles vragen, ook een nieuwe fiets. Maar het gaat hier wel om de oplossing van een Europees probleem.' Didier Reynders minister Buitenlandse Zaken

De reden is de kiesdrempel van 2 procent in de nieuwe wet, op vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die drempel moet een verdere versplintering van het Europees Parlement vermijden. In het halfrond zitten al zeven Duitse partijen met maar één verkozene, waaronder de neonazipartij NPD en de satirische Die Partei.

Merkel zocht heil bij Europa omdat ze in eigen land van het grondwettelijk hof geen toestemming kreeg voor zo’n kiesdrempel. Andere grote EU-landen zoals Frankrijk hanteren zelf al een kiesdrempel.

N-VA ligt dwars

Het tekstvoorstel is de voorbije weken en maanden al duchtig bijgeschaafd. Vooral de Nederlandse diplomatie schoot in actie. Ze bekwam dat de kiesdrempel slechts geldt voor landen met 35 zitjes of meer in het Europese halfrond. De kiesdrempel geldt dus niet voor Nederland of voor België.

De N-VA houdt echter het been stijf, om principiële redenen. ‘De N-VA is ooit klein geweest en we zijn dat niet vergeten’, zegt Europees Parlementslid Sander Loones, ondervoorzitter van de N-VA.

De blokkering brengt Charles Michel (MR) in een lastig parket. De premier probeert al langer in de Frans-Duitse cockpit, de Europese voorhoede, te raken. Merkel spaken in het wiel steken, hoort niet thuis in dat draaiboek.

De beslissing over de Europese kieswet moest vandaag vallen op de bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken in Luxemburg. Maar minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vroeg en kreeg uitstel.