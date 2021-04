België krijgt in tweede kwartaal 1,28 miljoen extra vaccins van Pfizer/BioNTech

De vaccinproducent Pfizer/BioNTech levert Europa in het tweede kwartaal 50 miljoen extra dosissen, waarvan 1,28 miljoen voor België bestemd zijn. Pfizer/BioNTech wordt de Europese hofleverancier voor de komende twee jaar.

Pfizer/BioNTech bevestigt als betrouwbaar leverancier van vaccins op een ogenblik dat zowel AstraZeneca als Johnson & Johnson problemen heeft door zeldzame bloedklonters. Pfizer/BioNTech, dat produceert in Puurs en in het Duitse Marburg, gaat 50 miljoen vaccins, die beloofd waren voor het vierde kwartaal, in het lopende tweede kwartaal vervroegd leveren. Het zal dit kwartaal in plaats van 200 miljoen 250 miljoen vaccindosissen leveren.

1,28 miljoen extra spuitjes België krijgt 1,28 miljoen extra dosissen van het vaccin van Pfizer/BioNTech voor het tweede kwartaal.

De extra dosissen worden verdeeld in verhouding tot het bevolkingsaantal, kondigde EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen aan in een videotoespraak. De aankondiging is goed nieuws voor België. Het krijgt voor eind juni 1,28 miljoen extra spuitjes uit Puurs.

De extra leveringen kunnen het tijdelijke uitstel van de leveringen van Johnson & Johnson deels goedmaken. De Amerikaanse farmareus legde de leveringen dinsdag tijdelijk stil nadat in de VS zes gevallen van zeldzame bloedklonters aan het licht waren gekomen. Johnson&Johnson zou in het tweede kwartaal 55 miljoen dosissen leveren.

Hofleverancier

De Commissie gaat een derde contract onderhandelen met Pfizer/BioNTech voor de levering van 1,8 miljard dosissen aangepaste vaccins voor de komende twee jaar. 'We moeten lessen trekken uit de pandemie. We hebben vaccins nodig die aangepast zijn aan de nieuwe varianten en we moeten die snel en in grote hoeveelheden beschikbaar hebben', zei von der Leyen.

