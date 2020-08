België krijgt zicht op 7,8 miljard EU-leningen voor werkloosheidssteun

De Europese Commissie is bereid de Belgische sociale zekerheid te steunen met een kleine 8 miljard euro aan coronaleningen.

De Belgische overheid krijgt zicht op een lening van 7,8 miljard euro om de coronaschok op de sociale zekerheid te helpen incasseren. De Commissie legt dat voorstel op tafel. Het moet nu nog groen licht krijgen in alle EU-hoofdsteden.

Sociale zekerheid ligt in Europa zo gevoelig dat elk land vetorecht heeft over een gemeenschappelijk sociaal beleid. Daardoor blijft de sociale zekerheid in de EU een bevoegdheid van de lidstaten zelf.

In de strijd tegen corona besliste de EU in april al niet aan die nationale sociale zekerheid te tornen, maar er een extra verzekeringsbuffer rond te bouwen. Als landen een zware schok incasseren die de werkloosheidsuitgaven omhoog doen schieten, kunnen ze zich daarom bij de EU herfinancieren via goedkope leningen. Op die manier is er geld om in crisissituaties uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te betalen en blijvende schade aan de arbeidsmarkt te voorkomen.

De EU voorzag in april een budget van 100 miljoen euro. Daarvan is nu 81 miljard euro vastgelegd, ten gunste van 15 landen. België krijgt in het voorstel recht op 7,8 miljard euro. Alleen Italië (27 miljard), Spanje (23,1 miljard) en Polen (11 miljard) krijgen meer.

De leningen zijn een helder symbool van solidariteit in het licht van een ongeziene crisis. Ursula von der Leyen. Voorzitster Europese Commissie

'We moeten alles doen wat we kunnen om jobs en buurten te beschermen', zegt Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen. Ze noemt de EU-leningen een 'helder symbool van solidariteit in het licht van een ongeziene crisis'.