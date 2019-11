België laat Europese toppost bij Europese Investeringsbank al bijna twee jaar onbezet

Het Benelux-zitje in de Europese Investeringsbank (EIB) blijft al bijna twee jaar leeg, tot woede van Nederland. De aanslepende Belgische jobcarrousel zet een rem op de werking van de bank, luidt de kritiek. ‘We hebben snel een Belg nodig, liefst een vrouw,’ zegt EIB-voorzitter Werner Hoyer.

Negen leden telt het dagelijks bestuur van de Europese Investeringsbank (EIB). Om beslissingen te nemen moeten minstens vijf van hen aanwezig zijn. Dat is geen sinecure, want de gouverneurs van de EIB, die gevestigd is in Luxemburg, zijn vaak op missie. Bovendien zijn twee zitjes niet bezet. De stoel van de Benelux, een vicevoorzitter, zal op 15 januari 2020 een volle twee jaar onbezet zijn. Het Verenigd Koninkrijk stuurde afgelopen zomer geen vervanger voor het Britse zitje.

Dat de Benelux-stoel al zo lang onbezet blijft, is ongezien voor een Europese topfunctie. Het status quo is volledig aan Belgische onbeslistheid te wijten. De Europese topjob werd onderdeel van een hele jobcarrousel. Voormalig premier Charles Michel (MR) kreeg de puzzel niet gelegd en de aanslepende formatiegesprekken bieden weinig hoop op een snelle oplossing.

We hebben dringend een Belgische vrouw nodig bij de Europese Investeringsbank. Werner Hoyer EIB-voorzitter

We zijn ons bewust van de problemen in België, zegt Werner Hoyer. Ze bemoeilijken het werk. ‘De andere bestuursleden en ik moeten invallen voor de activiteiten in de Benelux. De Belgische regio’s eisen een rechtstreekse link met onze bank, maar die kan ik als voorzitter niet vervangen.’ De belangen van de Benelux-landen worden dus niet behartigd. Ook voor België is de lege stoel dus een gemiste kans.

De ministers van Financiën van de EU zijn de aandeelhouders van de EIB. Hoyer heeft naar eigen zeggen ‘excellente relaties’ met zowel Alexander De Croo (Open VLD) als diens voorganger Johan Vanovertveldt (N-VA). Die laatste had zijn zinnen gezet op de rustige en lucratieve job in Luxemburg tot Michel besliste om de EIB-post in een grotere trommel met topjobs te steken.

De bekendste Belg in de EIB-geschiedenis is oud-minister van Financiën Philippe Maystadt (cdH). Hij was voorzitter van de EIB van 2000 tot 2011. Na die twee termijnen van telkens zes jaar ging het Benelux-zitje naar de Nederlander Pim Van Ballekom.

Nederland is woest

Van Ballekom wilde blijven zitten toen hij merkte dat een Belgische opvolger uitbleef. Maar de Belgische regering veegde dat argument van de tafel. Intussen groeit de frustratie in Nederland over het leegblijven van het Benelux-zitje.

Het geruzie over het gezamenlijke Benelux-zitje vertoont vreemde kantjes. Zowel Brussel als Den Haag rept bijvoorbeeld niet over een mogelijke invaller-opvolger uit Luxemburg. Het groothertogdom had voor het laatst een bestuurder in de EIB in de periode van Maystadt. In een systeem waarbij meerdere landen een zitje delen is een rotatiesysteem nochtans gebruikelijk.

De grote landen in de EU, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, sturen elke zes jaar iemand naar de EIB in Luxemburg. Voor gedeelde zitjes is de termijn vaak korter. Een groep, waarin ook Polen zit, telt bijvoorbeeld negen landen. Als alle negen landen een termijn van zes jaar willen uitdoen, zou dat wel erg lang duren.

Dat soort rotatieafspraken staan gewoonlijk in een herenakkoord. Maar voor het Benelux-zitje bestaan blijkbaar geen duidelijke afspraken over de verdeling. Het is opmerkelijk dat zowel Brussel als Den Haag uitgaat van een termijn van zes jaar. België zou overigens gedreigd hebben de termijn van zes jaar slechts te doen ingaan zodra de Belg op post is. Dat heeft de Nederlanders al helemaal door het dak doen gaan.

Hoyer wil een vrouw

Zo lang een belangrijke toppost onbezet laten, wreekt zich, zo is in Europese kringen te horen. Vooral omdat de EIB echt een ondersteuning biedt aan het Europees beleid. De voorbije vijf jaar zette de EIB het Juncker-fonds op om strategische investeringen mogelijk te maken. De komende jaren zet de Europese bank voluit in op klimaat, energietransitie en innovatie.

Ook de krachtenverhoudingen veranderen. Polen en Roemenië verhoogden hun kapitaal in de EIB. Die kapitaalinbreng kwam in de eerste plaats om de bestaande capaciteit aan leningen te kunnen behouden na het geplande vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Maar die inbreng geeft Polen een sterkere stem in de besluitvorming van de bank en zicht op het Britse zitje met drie landen na de brexit.