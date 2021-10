België liet eind 2020 bijna helft Europese subsidies ongebruikt

België heeft slechts 51 procent van de Europese landbouw-, sociale en visserijsubsidies voor de periode 2013-2020 gebruikt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. 1,37 miljard euro cruciale Europese steun blijft daarmee op de plank liggen. Geld dat toegewezen is in EU-steunprogramma's kan nog drie jaar worden opgenomen. Maar België zit wel onder het EU-gemiddelde van 55 procent en deed het veel slechter dan in het vorige meerjarenbudget: eind 2013 had ons land 69 procent van de EU-middelen aangewend.

Het probleem is de toenemende traagheid in het opnemen van de Europese middelen. 2020 was het laatste jaar van die EU-steunprogramma's en normaal moeten projecten en hun financiering dan up and running zijn. Maar België absorbeerde in 2020 slechts 11 procent van de subsidies. Alleen Cyprus deed in Europa nog slechter met amper 9 procent. Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer, wijst erop dat ons land in de nieuwe budgetperiode tot 2027 recht heeft op 3,34 miljard euro subsidies voor boeren, vissers, sociale en regionale hulp en bijna 6 miljard euro uit het Europees herstelfonds.