België mag weer asielzoekers uitwijzen naar Griekenland

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt van 'een nieuwe stap in de strijd tegen asielshopping'.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België in 2011 voor het schenden van het mensenrechtenverdrag. Griekenland had toen geen opvangsysteem die naam waardig, zodat teruggestuurde asielzoekers er in onmenselijke omstandigheden moesten leven.

Eind 2016 stelde de Europese Commissie voor om opnieuw asielzoekers terug te sturen naar Griekenland als zij na 15 maart 2017 van daaruit naar een ander EU-land zouden doorreizen. Volgens de Commissie waren de omstandigheden verbeterd.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wou vervolgens snel weer asielzoekers terugsturen. Vorige week kwam een eerste zaak voor bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asielzaken, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Een Palestijnse asielzoeker die via Griekenland naar België was gekomen en hier in oktober asiel had gevraagd, vocht het overdrachtsbesluit aan. Vrijdag werd het beroep verworpen. Volgens de rechtbank is er geen sprake meer van systeemfouten die elke overdracht van een asielzoeker naar Griekenland verhinderen.

De uitspraak was gebaseerd op de voorwaarden van de Europese Commissie. Die bepaalde dat Griekenland, voor iemand kon worden teruggestuurd, individuele garanties moet geven over een goede opvang. Athene beloofde naar verluidt dat de Palestijn toegang krijgt tot het lokale asielsysteem.