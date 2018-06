België moet vanaf 2021 tot 1 miljard euro extra betalen aan EU-budget

Kosten van de brexit

Voor België valt de knip in landbouw en EU-steunfondsen nog redelijk mee. Henegouwen bijvoorbeeld blijft genieten van steun als een regio in transitie.Voor landbouw en plattelandsontwikkeling zal België voor de hele periode van zeven jaar wel 220 miljoen euro minder krijgen.

Problematisch voor ons land is de halvering van de douane-inkomsten . In 2016 inde België 2,5 miljard euro aan douanerechten, vooral via onze havens. Douanerechten worden Europees vastgesteld en zijn ook voor de Europese pot, maar België mag vandaag 20 procent van die douanerechten zelf houden. De Commissie wil dat percentage verminderen naar 10 procent voor de volgende budgetperiode.

Onderhandelingen duren lang

Voor een definitieve berekening is het wachten op de uitslag van de onderhandelingen over dat meerjarenbudget. Die zijn in het beste geval in de lente van volgend jaar afgerond, maar de kans is groot dat de discussie veel langer duurt.