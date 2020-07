België naar Europees Hof voor wetgeving witwassen

De Europese Commissie dreigt met financiële sancties als België de strenge Europese regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme niet correct toepast.

De zogenaamde vierde witwasrichtlijn had al op 26 juni 2017, drie jaar geleden dus, omgezet moeten zijn in nationale wetgeving. Dat bleek een taai karwei. Geen enkele lidstaat was tijdig klaar of volledig in orde met de omzetting. Het aantal probleemlanden is intussen wel gekrompen tot acht. Drie van hen, België, Nederland en Oostenrijk, verwees de Europese Commissie donderdag naar het Europees Hof van Justitie.

De Europese Commissie oordeelt dat de Belgische wetgeving onvoldoende sluitend is. Ze stoort zich aan de mechanismen voor de uitwisseling van documenten en informatie tussen de financiële inlichtingendiensten. 'We beschikken over robuuste Europese regels, maar die moeten consequent en efficiënt worden toegepast,' argumenteert Valdis Dombrovskis , de vicevoorzitter van de Europese Commissie. 'We zullen erover waken dat iedereen in de privé- en de openbare sector de regels strikt toepast.'

We beschikken over robuuste Europese regels, maar die moeten consequent en efficiënt worden toegepast. Valdis Dombrovskis Vicevoorzitter Europese Commissie