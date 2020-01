België schorst aanhoudingsbevel tegen Puigdemont

Justitie in ons land nam die beslissing omdat de voormalige Catalaanse premier onlangs als Europees Parlementslid erkend is. Daardoor geniet hij parlementaire onschendbaarheid.

De kans dat de Belgische justitie Carles Puigdemont en zijn ex-minister Toni Comín snel op een vliegtuig richting Madrid zet om daar berecht te worden, is flink geslonken. De rechter die zich over de zaak boog, besliste donderdag het Europese aanhoudingsbevel tegen de twee Catalaanse politici te schorsen.

Spaanse wet

Het Europees Hof van Justitie had op 16 december de weg naar het Europese halfrond geëffend voor de Catalaanse leiders. Die hadden op 26 mei weliswaar een Europese zetel veroverd maar ze konden nooit zetelen omdat een Spaanse wet Europese verkozenen verplicht eerst getrouwheid aan de Spaanse grondwet te zweren in Madrid.

Dat deden Puigdemont en Comín nooit. Zodra ze voet zetten op Spaanse bodem, vliegen ze in de cel. Het Spaanse hooggerechtshof beschuldigt hen van opruiing en misbruik van overheidsgeld vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van ruim twee jaar geleden.

Maar het EU-hof in Luxemburg oordeelde twee weken geleden dat Spanje van Europese verkozenen niet kan eisen dat ze eerst in Madrid hun ambt 'ophalen' voor ze in Brussel kunnen zetelen. 'Zodra een politicus op de lijst met Europese verkozenen staat, heeft hij recht op immuniteit', luidde het.

Vrijlating Junqueras

De Europese justitie boog zich over de kwestie op vraag van Oriol Junqueras. De voormalige Catalaanse vicepremier won op 26 mei ook een Europees zitje maar kon dat evenmin opnemen omdat hij in de cel zit.

In zijn tweet riep Puigdemont Spanje donderdag op het voorbeeld van België te volgen 'en de wet te respecteren'. 'We wachten op de vrijlating van Junqueras. Hij geniet dezelfde immuniteit als wij', klonk het.

De leider van de links-nationalistische partij ERC is op 14 oktober tot ruim 13 jaar cel veroordeeld vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces. Volgens het vonnis mag hij in die periode evenmin een politieke of openbare functie uitoefenen. De Catalaanse nationalisten betwisten dat.