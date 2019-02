België stroomlijnt intern overleg over klimaat

Na jaren van tegenstrijdige uitspraken van ministers en onduidelijke posities komt er in België een ‘strategische sturing’ van ons Europese standpunt over het klimaatbeleid.

Kris Van Haver

De beslissing om België meer met één stem te laten spreken in alles wat met klimaat te maken heeft, is vorige week al genomen door de federale ministerraad. Ze houdt in dat klimaat voortaan geldt als een ‘strategisch dossier’ dat raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen, zoals economie, energie, transport en landbouw.

Nu moet België zich, bij gebrek aan een eenduidig standpunt, vaak onthouden op EU-minister raden.

Het is de bedoeling een ‘coherente positie’ in te nemen en kakofonie te vermijden over thema’s waar meerdere ministers mee te maken hebben. Nu spreken niet alleen de vier verschillende milieuministers elkaar geregeld tegen, soms zegt een minister van Economie of landbouw in een Europese vergadering ook iets totaal anders dan de minister van Milieu een dag eerder. Bovendien moet België zich, bij gebrek aan een eenduidig standpunt, vaak onthouden op Europese ministerraden.

Naast de bestaande overlegstructuren, waar de standpunten worden bepaald die België op een Europese ministerraad inneemt, komt er een ‘coördinatieformat’ dat voor de sturing instaat. Daarin zijn de premier en vicepremiers vertegenwoordigd, net als de regionale minister-presidenten en viceminister-presidenten, plus de vakministers.

Door alle politici samen te brengen en alle facetten vooraf te bespreken, kunnen we een blokkering vermijden, zeggen diplomaten. Critici vrezen wel dat de strakkere sturing ook dient om lekken te vermijden.