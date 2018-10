België stuurt kat naar EU-debat over aanscherpen klimaatafspraken

Europa is, ondanks de dringende waarschuwingen van de VN-klimaatexperts, niet gehaast om de lat een pak hoger leggen in de strijd tegen opwarming van de aarde. België stuurt zelfs geen minister naar een cruciale EU-ministervergadering dinsdag in Luxemburg.

Het klimaatrapport dat de wetenschappers van het IPCC schopt de wereld een geweten. We zijn collectief op weg naar een opwarming van de aarde met 3 graden celcius en de temperatuur is gemiddeld nu al een graad hoger dan voor de industriële revolutie.

De afspraken van het klimaatakkoord van Parijs in 2015, om de opwarming te beperken tot hooguit twee graden, is nu dus al achterhaald. Maar dat is nog niet het ergste: de beperking tot 2 graden is hopeloos onvoldoende om te vermijden dat het hele klimaatsysteem kantelt. Enkel als de opwarming snel en drastisch kan beperkt worden tot 1,5 graden celcius, rest er nog hoop dat de klimaat niet onomkeerbaar verandert.

Maar zelfs een opwarming met 1,5 procent heeft een hoge prijs, erkennen de klimaatwetenschappers. Er komen mee en meer extreme weerfenomenen, zoals hittegolven, extreme droogtes, bosbranden en orkanen of overstromingen als gevolg van een stijgende zeespiegel. Met dramatische gevolgen voor kwetsbare ecosystemen als koraalriffen of de poolgebieden.

1,5 graden als maximum

De wetenschappers van het IPCC vertalen de hoogdringendheid om de opwarming tijdig een halt toe te roepen, in heel precieze implicaties voor het beleid. Tegen 2050 mag er er geen netto uitstoot meer zijn van broeikasgassen. Dat is nog vroeger dan tot nog toe werd aangenomen.

Om de omslag te maken naar een koolstofarme samenleving zijn grote investeringen nodig, zo'n 800 miljard euro per jaar. Bovendien zijn draconische maatregelen nodig, zoals de massale heraanplant van bossen, die koolstofdioxide of CO2 opslorpen, en het sluiten van alle steenkoolcentrales in de wereld.

Het VN-klimaatrapport zet de discussie dinsdag van de EU-ministers van Leefmilieu in Luxemburg, op scherp. De 28 EU-landen moeten er immers positie innemen voor de VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice in december. Europa, zelf goed voor amper 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ziet zichzelf graag als internationaal voortrekker in het klimaatdebat.

De 1,5 procent is doenbaar, opvoorwaarde dat we nu in actie schieten en alle middelen inzetten. Miguel Arias Canete EU-commissaris Klimaat

EU-commissaris voor Klimaat, Miguel Arias Canete, noemde de oproep van het IPCC om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, 'doenbaar, op voorwaarde dat we nu handelen en alle middelen gebruiken die we ter beschking hebben'.

De Commissie komt overigens in november met een rapport over het aanpassen van de klimaatdoelen op middellange termijn. Nu rekent Europa steevast met een uitstootvermindering met 80 tot 100 procent tegen 2050. Maar na de lectuur van het VN-rappot is een bijstelling nodig.

Maar de discussie in Luxemburg kan best moeilijk worden. De EU-landen beloofden in Parijs om de uitstoot tegen 2030 te veminderen met 40 procent. Voor elk land werd een verplichte doelstelling vastgelegd in de strijd tegen klimaatverandering: België moet tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoten.

Nederland en Frankrijk trekken aan de kar om het Europese streefcijfer nu fel op te trekken en te gaan naar een reductievermindering voor de EU van 55 procent. De Europese Commissie stelde de voorbije zomer al dat Europa probleemloos naar 45 procent kan gaan. De EU-landen spraken deze zomer immers af om tegen 2030 32 procent van het verbruik uit hernieuwbare energie te halen en 32,5 procent energie te besparen. Beide doelstellingen helpen mathematisch om de CO2-uitstoot iets meer te drukken.

Maar vooral de Oost-Europese landen staan op de rem om de klimaatambitie te verhogen. En ook België is, vooral onder druk van regeringspartij N-VA, een koele minnaar van scherpere klimaatbeloftes. Ons land steunt enkel een vage formule waarin aangedrongen wordt op 'het herbekijken van de klimaatbeloftes in het licht van het IPCC-rapport tegen 2020'.

Voor België is er dus geen urgentie in het klimaatdebat. En op het cruciale klimaatdebat in Luxemburg dinsdag, is er zelfs geen minister aanwezig. Normaal had de Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio aanwezig moeten zijn. Maar hij stuurt zijn kat.

Ons land onthield zich overigens deze zomer toen de hogere EU-doelstellingen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare-energie werden beslist.Er is overigens nog zelfs geen begin van verdeling tussen regio's en het federaal niveau van de 35 procent reductievermindering die België volgens de EU-afspraken moet realiseren tegen 2030.

Uitstootnormen wagens

Dat Belgiê niet deelneemt aan de ministervergaderign kan ook nog zuur opbreken in een ander dossier, dat in Luxemburg op tafel ligt: de uitstootnormen voor wagens en bestelwagens. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor de uitstoot van CO2 tegen 2025 te verminedren met 15 procent tegen 2025 en 30 procent in 2030.

het Europees Parlement stemde vorige week al een gevoelige aanscherping van die uitstootnormen: min 20 procent in 2025 en min 40 procent in 2030. Bovendien moet tegen 2030 35 procent van het wagenpark bestaan uit wagens met lage uitstoot, zoals elektrische voertuigen.

De EU-ministers leggen in Luxemburg hun positie vast. Op tafel ligt een voorstel om in 2025 naar min 20 procent te gaan en tegen 2030 naar min 35 procent. Dat is een pak meer dan de Oost-Europese landen wilen aanvaarden en ook meer dan de 30 procent in 2030 waarop de Duitse kanselier Angela Merkel zich vastpint.