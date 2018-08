België vangt geen migranten van ngo-schip Aquarius op

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat weten dat België niet bereid is migranten op te vangen van het ngo-schip Aquarius dat momenteel ronddobbert in de Middellandse Zee.

De Europese lidstaten waren maandag beland in een nieuwe krachtmeting over wie een groep op zee geredde migranten moet opvangen. Net als twee maanden geleden weigeren Italië en Malta het reddingsschip Aquarius met 141 migranten aan boord te laten aanmeren in een van hun havens.

Aan boord zijn volgens de Frans-Duitse organisatie SOS Mediterranée en de ngo Artsen zonder Grenzen een grote groep vrouwen, 67 kinderen en zelfs een baby.

De Aquarius pikte de migranten vorige week uit bootjes voor de Libische kust. Aan boord zijn volgens de Frans-Duitse organisatie SOS Mediterranée en de ngo Artsen zonder Grenzen een grote groep vrouwen, 67 kinderen en zelfs een baby. 'Het gaat voor 75 procent om Eritreeërs en Somaliërs', luidt het.

De Aquarius dobbert momenteel rond tussen Malta en het Italiaanse eiland Lampedusa. De ngo's lanceerden een oproep aan de Europese landen om de migranten op te vangen. De topman van de Franse havenstad Sète, Jean-Claude Gayssot, liet iets voor 18 uur maandag weten dat het schip welkom is. 'Er is wel groen licht nodig van de Franse autoriteiten', aldus Cayssot, lid van de communistische partij en ex-minister van Transport onder de socialistische regerig-Jospin.

Taxidienst

Italië weigert sinds het aantreden van de nieuwe regering in juni systematisch reddingsschepen op te vangen. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, het kopstuk van de rechtse partij Lega, verwijt de ngo's voor taxidienst te spelen en in de kaart van mensensmokkelbendes te spelen.

'De Aquarius gaat waar hij wil, maar niet naar Italië. Stop mensensmokkelaars en hun medeplichtigen', laat Salvini verstaan. Hij opperde op sociale media Frankrijk, Duitsland, Malta en het Verenigd Koninkrijk als mogelijke bestemmingen.

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli, die bevoegd is voor havens en kustwacht, vindt dat de Britten de migranten moeten opvangen. De Aquarius vaart onder de vlag van Gibraltar, dat Brits gebied is.

Reddingsboei

Spanje ving in juni nog 600 migranten van de Aquarius op, maar toonde zich maandag niet van plan die actie te herhalen. 'Spanje is niet de beste bestemming omdat er havens dichterbij zijn', klinkt het bij een regeringswoordvoerder.

Bij de Europese Commissie klinkt het dat aan een oplossing wordt gewerkt. 'We staan in contact met een aantal lidstaten om de migranten onder elkaar te verdelen', luidt het. Begin juli verdeelden een aantal lidstaten, waaronder België, nog 230 migranten van het reddingsschip Lifeline op. Dat was mogen aanmeren in Malta.

België doet niet mee

België gaat niet meedoen aan een nieuwe herverdeling van de migranten op de Aquarius, laat Francken verstaan aan De Tijd. België ving begin juli van wel een 15-tal migranten op van het ngo-schip Lifeline. Dat had in Malta mogen aanmeren. Het ging om mensen uit landen met een hoge kans op erkenning als vluchteling. 'Malta was eenmalig', aldus Francken in een reactie. 'Artsen zonder Grenzen houdt beter op met deze praktijken. Iedereen hier afzetten, maakt het alleen maar erger.'

Francken verwijst ook naar de conclusies van een Europese top eind juni over migratie. Daarin wordt verwezen naar de operaties van de ngo's op de Middellandse Zee. 'Alle vaartuigen die in de Middellandse Zee actief zijn, moeten de wetten eerbiedigen en mogen de operaties van de Libische Kustwacht niet hinderen.'

De ngo's melden dat de opstelling van Italië grote gevolgen heeft. Ze tekenden van geredde migranten getuigenissen op dat zeker vijf koopvaardijschepen hen voorbijvoeren zonder ze te redden. Drenkelingen redden is nochtans een verplichting. 'De rederijen zeggen dat ze met migranten aan boord niet meer binnenmogen in de havens. Dus hebben ze hun personeel verboden nog mensen op te pikken', aldus de ngo's.

Het aantal migranten dat vanop de Libische kust in bootjes klimt, is in vergelijking met vorig jaar drastisch teruggevallen. Italië en de EU werken samen met Libische milities om de migranten tegen te houden. Volgens de mensenrechten-ngo Amnesty International zijn in juni en juli toch opnieuw 720 mensen verdronken in de Middellandse Zee.