België verliest enige topambtenaar in Europese Commissie

De Europese Commissie herschikt de interne topfuncties drastisch. Ons land verliest zijn enige directeur-generaal: Jos Delbeke.

Delbeke, al decennia de architect van het Europees klimaatbeleid, wordt op een zijspoor gezet als speciaal adviseur bij de Europese Commissie. Hij ruimt baan als directeur-generaal klimaat voor de Italiaanse handelsexpert Mauro Petriccione.

Door die verschuiving houdt België geen enkele directeur-generaal over in de Europese ambtenarij. Ons land verliest zo een krachtige stem in de Commissie. Delbeke geldt ook als het geweten van België, dat een van de traagste leerlingen blijft voor het klimaat- en energiebeleid.

Stoelendans

De carrièreswitch van Delbeke is deze ochtend beslist door de Europese Commissie. Hij maakt deel uit van een bredere stoelendans.

Door die operatie vergroot Martin Selmayr, de kabinetschef van voorzitter Jean-Claude Juncker, zijn greep op de hele Europese machinerie. Hij volgt in maart de Nederlander Alexander Italianer op als secretaris-generaal van de Commissie.

Selmayr fungeert nu al als spin in het web door alle dossiers naar zich toe te trekken. Met zijn benoeming tot secretaris-generaal hoopt de Duitse christendemocraat zijn toekomst te verzekeren in het post-Juncker-tijdperk. De huidige Commissie zit immers op twee derde van haar mandaat en Juncker is geen kandidaat voor een verlengd verblijf in het Berlaymontgebouw.

Selmayr wordt opgevolgd als kabinetschef door een Spaanse, Clara Martinez Alberola, die tot nog toe adjunct was van Selmayr. Ze is de eerste vrouw en eerste Spanjaard in die functie. In de stoelendans benoemde de Commissie nog enkele vrouwen, om de genderbalans iets dichter bij de vooropgezette 40 procent vrouwen te brengen.

Troostprijs