België wijst Catalaanse politici niet uit

Volgens de Brusselse raadkamer zijn de Europese aanhoudingsbevelen niet regelmatig omdat ze niet gesteund zijn op een Spaans aanhoudingsbevel.

De Spaanse justitie had ons land gevraagd om Meritxell Serret, Lluís Puig en Antoni Comín over te leveren nadat zij in oktober met hun premier Carles Puigdemont naar België waren gevlucht.

Spanje wil de ex-ministers vervolgen wegens misbruik van overheidsgeld, ongehoorzaamheid, rebellie en opruiing. Maar de afgezette Catalaanse ministers kunnen voorlopig op Belgisch grondgebied blijven.

Brusselse raadkamer

Het Europese aanhoudingsbevel tegen drie ministers van de afgezette Catalaanse regering is immers 'niet uitvoerbaar'. Dat heeft de Brusselse raadkamer woensdag bepaald.

Volgens de raadkamer zijn de Europese aanhoudingsbevelen (EAB's) niet regelmatig omdat ze niet gesteund zijn op een Spaans aanhoudingsbevel.

Een Spaanse rechter had in november vorig jaar EAB's uitgevaardigd tegen vijf afgezette Catalaanse ministers nadat die in Madrid niet voor de rechter waren verschenen.

Die EAB's werden op 5 december ingetrokken maar op 23 maart vaardigde een Spaanse onderzoeksrechter nieuwe EAB's uit. Die waren echter niet gebaseerd op een nieuw Spaans aanhoudingsbevel. Ze waren nog steeds gebaseerd op de Spaanse aanhoudingsbevelen die het Spaanse gerecht in november had uitgevaardigd maar de nieuwe EAB's die in maart werden uitgevaardigd, waren uitgebreider dan dat Spaanse aanhoudingsbevel.

Niet alleen namen de nieuwe EAB's meer mensen in het vizier maar hen werden ook meer misdrijven ten laste gelegd. Bovendien stonden er in de EAB's heel wat onduidelijkheden, ook nadat het Belgische parket aan het Spaanse gerecht bijkomende informatie had gevraagd.

Door de EAB's niet uitvoerbaar te verklaren volgt de Brusselse raadkamer zowel de argumenten van de verdediging als de vordering van het Brusselse parket. Ook het parket had aangevoerd dat de EAB's niet uitvoerbaar waren.

Lot Puigdemont

Of ex-premier Carles Puigdemont ook aan vervolging in Madrid kan ontsnappen, blijft voorlopig afwachten. De ex-journalist zit sinds eind maart in Duitsland waar hij na een lezing in Finland op de terugweg naar België werd opgepakt.

Hij werd enkele dagen later na verhoor vrijgelaten en wacht in Duitsland de afwikkeling van zijn overleveringsprocedure af. Puigdemont is maandag opgevolgd door Quim Torra, die zegt dezelfde lijn te zullen aanhouden als de oud-leider van de nationalisten.