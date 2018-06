België wil migranten uit EU-controlecentra niet zomaar opnemen

De Europese staats- en regeringsleiders bereikten vrijdagochtend na uren onderhandelen een migratieakkoord . Nieuw is de oprichting van zogenaamde 'controlecentra' in de lidstaten rond de Middellandse Zee, waar de migranten die op zee zijn gered naartoe gebracht zullen worden.

De bedoeling is om economische migranten er snel te scheiden van migranten die in aanmerking komen voor asiel, waarna ze op vrijwillige basis verdeeld worden over de andere lidstaten. Dat moet frontlijnstaten als Italië ontlasten.