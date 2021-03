Belgisch Kamerlid belandt op Chinese sanctielijst

De Europese Unie heeft voor het eerst in 30 jaar sancties tegen China getroffen. De Volksrepubliek reageerde met tegensancties, onder andere tegen het Belgische parlementslid Samuel Cogolati (Ecolo).

'Dit kwam totaal onverwacht', reageerde de 32-jarige Cogolati maandag . 'Misschien was ik naïef, maar ik dacht dat China eerder economische of militaire sancties zou nemen.' Niet dus. Het Kamerlid voor Ecolo belandde eerder op de dag op de zwarte lijst die China uitvaardigde als reactie op Europese sancties. Op de Chinese lijst staan voorts leden van het Europees Parlement, academici en organisaties.

We moeten duidelijk zeggen dat China de mensenrechten schendt. Samuel Cogolati Kamerlid Ecolo

Cogolati kwam in het vizier van Peking omdat hij het parlement vroeg de genocide op de Oeigoeren in China te erkennen. 'We moeten duidelijk zeggen dat China de mensenrechten schendt', zegt hij. 'Dat is ons mandaat, onze job als politicus.' Cogolati is ook lid van het IPAC, een internationale organisatie van parlementsleden die zich bezighoudt met hoe democratische landen China kunnen benaderen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie troffen maandag sancties tegen China omwille van mensenrechtenschendingen in het land. Op een bijeenkomst in Brussel beslisten de lidstaten strafmaatregelen te nemen tegen een aantal verantwoordelijken voor de onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid in de noordelijke regio Xinjiang.

Schermvullende weergave Samuel Cogolati. ©BELGAIMAGE

Geen geld

De Europese sancties zijn gericht tegen vier lokale leiders in de autonome regio Xinjiang. Ze mogen niet langer naar de EU reizen. Eventuele activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd en de betrokkenen mogen geen geld of economische steun uit de EU meer ontvangen. De namen van de geviseerden worden gepubliceerd als de beslissing geformaliseerd is.

Het is de eerste keer sinds de bloedige onderdrukking van de protestbeweging op het Tiananmenplein in 1989 dat de EU schendingen van de mensenrechten door het communistisch regime in Peking bestraft. 'China schendt de rechtsstaat en de mensenrechten al jaren', zei de Duitse staatssecretaris voor Europese Zaken Michael Roth. 'Deze sancties zijn juist en belangrijk.'

Onbeschofte inmenging

China pikt de Europese sancties niet. 'Deze beslissing, die alleen berust op leugens en desinformatie, negeert en vervormt de feiten', stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. De autoriteiten spreken van een 'onbeschofte' inmenging in de interne aangelegenheden van China.

Deze beslissing, die alleen berust op leugens en desinformatie, negeert en vervormt de feiten. Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken

Prompt vaardigde het regime gelijklopende sancties uit tegen tien Europese parlementsleden en academici, en tegen vier organisaties. Ook het Politiek en Veiligheidscomité van de EU en de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement worden gesanctioneerd.