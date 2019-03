Belgisch plan voor Europese vliegtaks moet nog naar tekentafel

De Benelux-landen, Zweden en Frankrijk steunen de invoering van een Europese vliegtaks. Maar die is niet voor morgen.

Drie weken geleden trok Nederland het debat over een Europese vliegtaks op gang. Staatssecretaris voor Belastingzaken Menno Snel pleitte bij zijn EU-collega’s voor een Europese belasting. Nederland plant vanaf 2021 een eigen vliegtaks. Die moet jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Maar te veel verschillende belastingen leiden tot versnippering en de verhuizing van trafiek naar andere landen.

Snel kreeg vanuit ons land de steun van minister van Financiën Alexander De Croo. Maar tegelijk werd duidelijk dat nog veel hordes te nemen zijn vooraleer een concreet voorstel op de tafel belandt. Een van de heikele punten is de vraag waar de opbrengst van zo’n Europese heffing naartoe gaat. De ministers van Financiën gaan in april op een informele bijeenkomst in Boekarest het debat voortzetten.