Belgisch reisverbod onhoudbaar na nieuwe Europese waarschuwing

Het Belgisch verbod op niet-essentiële reizen is geen lang leven meer beschoren. Na een Europese reprimande komen strikte regels op quarantaine en coronatests en een stevige handhaving in de plaats.

Het lappendeken van nationale reisbeperkingen om de mutanten van het coronavirus de pas af te snijden, maakt de Europese Commissie ongerust. Een week geleden vroeg ze uitleg over de reikwijdte en de timing van het Belgische in- en uitreisverbod. Deze week landde een veel scherpere Europese brief in de bus met de dringende vraag om dat 'verbod op niet-essentiële reizen uit te doven en te vervangen door gerichtere maatregelen zoals quarantaine en testen'.

België is een van de zes landen die scheef bekeken worden vanuit het Berlaymontgebouw door de beperking van het verkeer over de grenzen. In België is het reisverbod beperkt tot toerisme. Duitsland gaat een pak verder en oogst brede kritiek. Transporteurs die het land binnenkomen, moeten een verplichte coronatest afnemen, wat het vrij verkeer van goederen afremt.

Ministerieel besluit

De Europese heisa heeft België voor een groot deel aan zichzelf te danken. Ons land voerde een in- en uitreisverbod in op 27 januari. Grensverkeer en essentiële verplaatsingen kunnen wel nog ongehinderd. Met dat reisverbod viseerde de regering vooral de krokusvakantie. De beperking op toeristische reizen zou eindigen op 1 maart.

Europa is niet opgezet met 1 april als einddatum van het Belgische reisverbod. In de Schengenzone kunnen de grenzen maar 30 dagen gesloten worden.

Maar dat reisverbod werd begin februari opgenomen in het ministerieel besluit met alle andere coronamaatregelen. Die hebben 1 april als einddatum. De sluiting van de grenzen in de Schengenzone mag gedurende 30 dagen. Die periode kan slechts eenmaal verlengd worden. Vandaar de Europese drukte over 1 april als deadline.

De Europese Commissie zegt dat er geen enkele reden werd opgegeven voor die verlenging. Dat net Didier Reynders, de Europese commissaris voor Justitie, de lidstaten op het matje roept, leidde tot interne heibel in de eigen liberale partij MR. 'We hebben er vertrouwen in dat een oplossing zal worden gevonden. Juridische stappen zijn nu eenmaal erg tijdrovend', waarschuwde een woordvoerder van de Commissie dinsdag.

België moet binnen tien dagen antwoorden op de Europese brief. Maar in regeringskringen is te horen dat 'iedereen beseft dat dit verbod moeilijk houdbaar' is en dus wordt opgeheven. Politiek was altijd al afgesproken dat het reisverbod tot eind februari zou duren.

Het Overlegcomité hakt vrijdag de knoop door. De vraag is niet of het reisverbod wordt vervangen door verplichte tests en quarantiane. Wel of de regio's het eens worden over maatregelen per regio naargelang de kleurcode of coronastatus en hoe die verplichte tests en quarantaine afgedwongen worden.

Vaccinpaspoort

De reisbeperkingen staan ook hoog op de agenda van de Europese top donderdag die volledig gewijd is aan een betere coördinatie van de aanpak van de coronapandemie en toekomstige gezondheidscrisissen. Zuidelijke landen, met Griekenland op kop, dringen dan weer aan op een vaccinpaspoort dat reizigers opnieuw naar de zon moet lokken.