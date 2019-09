Belgische F-16 neergestort in Frankrijk

In de buurt van Pluvigner, in het westen van Frankrijk, is donderdag een Belgische F-16 neergestort.

Het ging om een tweezitter. De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel, maar zijn lichtgewond geraakt. Dat bevestigt Defensie.

De piloten voerden een check van de navigatie uit. Defensie

De F-16B stortte donderdagvoormiddag omstreeks 10.30 uur neer tijdens een trainingsvlucht. 'Ze voerden een check van de navigatie uit', meldt Defensie. 'Het ongeval heeft zich voorgedaan bij het aanvliegen van het militaire vliegveld van Lorient.'

Een onderzoeksteam van het Air Safety Directorate (ASD) van Defensie gaat ter plaatse, om in samenwerking met de Franse autoriteiten de toedracht van het ongeval te achterhalen. Het toestel was afkomstig van de luchtmachtbasis in Florennes.

Gevel geraakt

Volgens de lokale prefectuur van Morbihan was het gevechtsvliegtuig niet bewapend. Beide piloten konden met hun schietstoel het toestel verlaten, maar een van de twee piloten was met zijn parachute in een hoogspanningslijn terechtgekomen.

De diensten van de hoogspanningsbeheerder waren ter plaatse om te helpen bij de redding van de militair, meldt de prefectuur.