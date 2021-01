Belgische Oxford-ziekenhuischef: 'Britten vaccineren tegen eind januari 6 miljoen mensen'

'De Britse zorg betaalt een zware prijs voor hoofdstad Londen die in de aanloop naar kerst deed alsof het virus niet bestond', zegt Bruno Holthof, baas van het universitaire ziekenhuis in Oxford. 'Daarom loopt nu een race tegen de klok.'

In lockdown over het Kanaal moet de Belg Bruno Holthof dezer dagen jongleren met twee even complexe als cruciale dossiers. Hij staat als CEO van de Oxford University Hospitals, één van de beste en grootste ziekenhuiscampussen ter wereld, mee in de frontlijn van een erg zware coronagolf in het Verenigd Koninkrijk.

Vooral in Londen en de zuidelijke regio daaronder moeten ziekenhuizen pompen om niet te kapseizen onder de toevloed aan patiënten. Minstens even belangrijk is dat Holthof ook de massieve vaccinatie-operatie in Albion mee overziet.

Al 800.000 spuitjes gezet

In het Verenigd Koninkrijk zijn al 800.000 spuitjes gezet met het Pfizer/BioNtech-vaccin. Vanaf maandag volgen ook de eerste inentingen met het AstraZeneca/Oxford-vaccin. Dat is afgelopen week goedgekeurd door de Britse medische waakhond.

Op het continent is er gemor te horen omdat de Europese tegenhanger veel meer tijd neemt en wellicht niet voor maart een licentie zal afgeven. 'Ik ben onvoldoende op de hoogte van het goedkeuringsproces - dat in handen is van AstraZeneca - om het verschil in timing te duiden', zegt Holthof aan de telefoon vanuit Oxford.

Schermvullende weergave De Britse National Health Service heeft in het Londense congrescentrum Excel het Nightingale-noodhospitaal weer in gereedheid gebracht, nu de tweede virusgolf de ziekenhuizen in de hoofdstad dreigt te overspoelen. ©AFP

Niet toevallig krijgt een 80-jarige patiënt uit Holthofs ziekenhuis maandagochtend het allereerste spuitje met het Oxford-vaccin. Dat is ontwikkeld door de universitaire cluster waar Holthof deel van uitmaakt. Het is daarom van symbolisch belang dat de eerste vaccinatie ook plaatsvindt op de plek waar het eerste experimentele spuitje is gezet bij de start van de klinische proeven vorig jaar.

Overspoelde ziekenhuizen

Het Europese vergrootglas ligt op het Verenigd Koninkrijk door horrorbeelden van overspoelde ziekenhuizen en loeiende ambulances in de straten. Het herinnert aan het Italiaanse Bergamo in het voorjaar - met doodzieke patiënten in de ziekenhuisgangen omdat alle bedden volzet waren - en Brussel en Wallonië dit najaar.

Het ziekenhuisnetwerk van Holthof bedient de regio Oxfordshire. Dat is een gebied met driekwart miljoen inwoners en slaapregio voor bemiddeld volk dat overdag zijn brood verdient in Londen. Door die grote verbondenheid met de zwaar getroffen hoofdstad - de directe treinrit duurt minder dan een uur - ligt Oxford in direct fallout-gebied. Zeker nu er brandende zorg is over de snelle opmars van een besmettelijke variant.

Vergelijken met de eerste golf is lastig, omdat we stappen hebben gezet in behandeling. Uit ervaring hebben we ook geleerd mensen pas aan de longhart-machine te leggen als er echt geen andere optie meer is Bruno Holthof CEO Oxford University Hospitals

'Er liggen in ons ziekenhuis momenteel 210 patiënten aan de zuurstof, met nog eens 30 mensen op intensieve zorg', schetst Holthof de toestand.

'Dat is meer dan tijdens de eerste golf, toen op de piek 160 mensen met covid-19 in het ziekenhuis lagen en nog eens 30 op intensieve zorg. Vergelijken met toen is lastig, omdat we toch stappen hebben gezet in behandeling, onder meer via toediening van cortisonen, bloedverdunners. Uit ervaring hebben we ook geleerd mensen pas te intuberen als er echt geen andere optie meer is.'

'Bij ons is het op dit moment dus onder controle. We hebben nog marge. Maximale covid-capaciteit is 600 ziekenhuisbedden en nog eens 125 op intensieve zorg. Onze inschatting is wel dat we de komende weken naar 400 à 450 patiënten gaan. Want de piek is zeker nog niet in zicht. Let wel, in het graafschap Kent (tussen Dover en Londen, red.) en Londen is de toestand dramatisch, en niet te vergelijken met hier. Daar wordt geflirt met maximale bezetting.'

Die massieve druk op de zorg wordt toegeschreven aan de hyperbesmettelijke mutant. 'Het is toch genuanceerder', stelt Holthof.

'In de weken voor kerst was het in de bekendste Londense winkelstraten over de koppen lopen, iedereen zat opeengepakt in de pubs en restaurants, zonder mondmasker of afstand. Het was alsof het virus niet bestond. Daar betalen we nu de prijs voor met een nieuwe zware lockdown, scholen en uniefs die wellicht na het kerstreces niet open zullen kunnen, en kapseizende ziekenhuizen.'

In de weken voor kerst was het in de bekendste Londense winkelstraten over de koppen lopen, iedereen zat opeengepakt in de pubs en restaurants, zonder mondmasker of afstand. Bruno Holthof CEO Oxford University Hospitals

'Ik heb het er met lokale politici over gehad. In het Verenigd Koninkrijk is er enorme druk om het economisch leven zo veel mogelijk open te houden, waar ik ook wel begrip voor heb. Het grote probleem is dat veel mensen denken dat ze van het virus weinig tot geen last zullen ondervinden. Dus daalt de wil om zich aan de regels te houden, en is er enorm gelobby om het openbare leven weer open te gooien.'

Usain Bolt

De zware gezondheidscrisis verklaart mee waarom de Britse vaccincampagne als Usain Bolt uit de startblokken is geschoten. Daarbij gaan alle registers open. 'Zelfs het stadion van derdeklasser Oxford United wordt ingezet als vaccinatiecentrum', klinkt het.

Volgens Holthof staat een indrukwekkende machine paraat. 'De Britse regering heeft negen prioritaire groepen bepaald, waarvan de eerste twee - in totaal zes miljoen mensen - tegen eind januari een eerste spuit zullen krijgen. Het gaat om rusthuisbewoners, het personeel van de woonzorgcentra en daarna ook alle 80-plussers, gezondheidspersoneel en sociale werkers.'

Schermvullende weergave Een vaccinatiecentrum in Londen ©REUTERS

Vanaf februari komen dan de volgende prioritaire groepen aan de beurt - samen goed voor nog eens 19 miljoen mensen. Samen met de eerste twee groepen is dat 25 miljoen mensen - ruim een derde van de Britse bevolking.

Holthof maakt zich sterk dat nog voor de zomer kan begonnen worden met het jonge gezonde deel van de bevolking. Ter vergelijking: in ons land komen de jongere, gezonde mensen in principe pas in het najaar aan bod.

'Qua capaciteit kunnen we onze vooropgestelde timing aan. Maar uiteraard zal het ritme van de leveringen bepalen hoe snel we iedereen kunnen vaccineren. Het maakt een serieus verschil voor de campagne dat ons eigen vaccin verdeeld kan worden op koelkasttemperatuur. Pfizer/BioNtech (dat bewaard wordt op -70 graden, red.) is een pak complexer omdat het in ziekenhuizen eerst moet ontdooid worden.'

19 miljoen Vaccinaties Vanaf februari komt iedereen boven 50, mensen met onderliggende aandoeningen en alle gezondheidspersoneel aan de beurt - samen goed voor 25 miljoen mensen.

Het Verenigd Koninkrijk kocht 100 miljoen dosissen AstraZeneca en 30 miljoen Pfizer/BioNtech. 'Maar die zullen uiteraard niet allemaal in januari geleverd worden (België krijgt wekelijks 87.500 dosissen BioNtech en vanaf februari worden dat er 100.000, red.).

Het wordt ook afwachten wanneer de roll-out precies kan beginnen van de andere twee vaccins die in de pijplijn zitten, dat van Johnson&Johnson en Moderna. Die laatste kan elk moment goedgekeurd worden (voor de EU is sprake van een beslissing op 6 januari), dat van J&J wordt nog dit voorjaar verwacht.'

Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk een andere strategie hanteert dan België. De Britten kiezen ervoor alvast een eerste shot van één van beide vaccins te geven. Twaalf weken later volgt een tweede spuit. België opteert om de prioritaire groepen - voorlopig met het in de EU als enige goedgekeurde Pfizer/BioNtech - een dubbele dosis te geven met drie weken tussen elke injectie.

'Massale vaccinatie heeft een dubbel doel. Eerste objectief is dat we elk individu zo maximaal mogelijk willen beschermen tegen zware ziekte en ziekenhuisopname. Dat laatste is ook een cruciale factor voor heropening van onze economie. Met voldoende immuniteit na vaccinatie kun je er gerust op zijn dat er bij versoepeling geen nieuwe run op ziekenhuizen volgt. Daarnaast wil je de transmissie stilleggen - dat ingeënte mensen het virus niet meer kunnen doorgeven aan anderen.'

Vergeet niet dat het twee weken na vaccinatie duurt om immuniteit op te bouwen. Weken die we in het VK eigenlijk niet meer hebben Bruno Holthof Oxford University Hospitals

'De dramatische toestand in de zorg verklaart de Britse strategie. Insteek is zoveel mogelijk mensen een eerste spuitje te geven. Dat moet vermijden dat het zorgsysteem omvalt. Dat is een ware race tegen de klok, want vergeet niet dat het twee weken na vaccinatie duurt om immuniteit op te bouwen. Weken die we eigenlijk niet meer hebben door de toestand in de zorg.'

Hobbelig parcours

Het vaccin-proces van AstraZeneca en Oxford heeft er een hobbelig parcours op zitten. Er waren - mee door klungelige communicatie - de nodige vragen over hoe goed het vaccin nu beschermt tegen ziekte.

Holthof: 'Onze klinische studie bij 30.000 mensen onderzocht drie zaken. Het checkte of het voldoende beschermde tegen zware ziekte. De resultaten bewijzen duidelijk dat ons vaccin na twee weken even goed beschermt als dat van Pfizer/BioNtech, bijna de volle 100 procent dus.'

'Daarnaast is telkens gekeken of mensen met lichte symptomen al dan niet positief testten. Ten slotte is in zowel placebo- als vaccingroep breed getest om ook iedereen zonder symptomen eruit te filteren. Dat laatste is cruciaal om te onderzoeken of ingeënte mensen het virus nog doorgeven.'

Het worden nog drie moeilijke maanden. Maar ik ben ervan overtuigd dat vanaf april het aantal covid-opnames in onze ziekenhuizen erg beperkt zal zijn en de huidige lockdown maatregelen niet meer nodig zullen zijn' Bruno Holthof CEO Oxford University Hospitals

'We hebben sterke aanwijzingen dat het vaccin ook de transmissie stillegt. We gaan dat monitoren in onze SIREN-studie, die nu uitgebreid wordt naar alle mensen die ingeënt worden Vergeet niet dat de klinische studie over een relatief bescheiden groep van 30.000 mensen ging, van wie de helft ook echt het vaccin kreeg. Door de start van de vaccinatiecampagne zullen we nu miljoenen mensen volgen, wat ons heel snel veel nieuwe data, info en kennis zal opleveren', luidt het.