Belgische ex-rechterhand Olli Rehn zwaait af bij Europese Commissie

Met het vroegtijdig vertrek van Servaas Deroose verliest België weer een topjob in de administratie van de Europese Commissie. Deroose loodste Europa door tien crisisjaren. ‘Waar het brandde, moest ik naartoe.’

‘Olli wie?’ Velen herinneren zich nog de woorden van toenmalig PS-minister Paul Magnette in 2012 over de Finse Europese Commissaris voor Financiën Olli Rehn, die ons land aan de budgettaire ketting legde.

In die periode hing België een boete boven het hoofd voor de povere begrotingsresultaten. Rehn hield ons land met een vergrootglas in de gaten. Servaas Deroose (61) was zijn rechterhand. Ook onder zijn opvolger bleef hij aan zet.

In de cockpit

België zat met Deroose als adjunct-directeur-generaal voor Economische en Financiële Zaken in de cockpit van de Europese crisissturing. Met zijn vertrek verliest ons land opnieuw een sleutelpost in de administratie van de Commissie, nadat eerder ook Jos Delbeke was moeten vertrekken als directeur-generaal op Klimaat.

België heeft nog maar twee sleutelposten. De Luikenaar Pierre Delsaux is adjunct-directeur-generaal op Industrie en Ondernemingen en Koen Doens adjunct-directeur-generaal Internationale Samenwerking.

Die hoge posten zijn de invloedrijkste in het Europese raderwerk. De directeurs-generaal overleggen wekelijks en dat schept een band. Deroose vindt het verdwijnen van Belgen op sleutelposten een spijtige zaak.‘Op die manier dreig je te missen wat binnenskamers gebeurt. Als je tot de club behoort, is het makkelijker.’

Gelukkig man

Deroose koos er in mei voor vroegtijdig bij de Commissie te vertrekken. Sinds deze maand is hij met pensioen. ‘Na 33 jaar bij de Commissie is het tijd voor iets anders. Zeker die zware crisisjaren kleven aan je’, zegt hij. ‘Ik ben een gelukkig man. Ik heb een heel mooie loopbaan bij de Commissie gehad.’ Het is een publiek geheim dat de Belgische topambtenaar zich niet kon vinden in de nieuwe wind die in Europa waait als het over begrotingsdiscipline gaat.

De legendarische Olli Rehn was de belichaming van het strikte begrotingsbeleid. Deroose en Rehn waren twee handen op één buik.

Die Europese begrotingsregels houden onder andere in dat het begrotingstekort niet boven 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag uitstijgen, dat er voldoende inspanningen moeten worden gedaan om de overheidsfinanciën gezonder te maken en dat de overheidsschuld voldoende moet worden verminderd.

Budgettaire hardliner

De lidstaten die moeite hadden zich aan de Europese begrotingsregels te houden waren in die periode bang voor Rehn. Deroose, die in de Commissie als een budgettaire hardliner bekendstond, was de man die achter de schermen mee de touwtjes in handen had.

Het vertrouwen van Rehn in de Belg was groot. Deroose werd uitgestuurd naar de probleemlanden om er orde op zaken te stellen. Hij was lid van de trojka die in 2010 voor het eerst in Griekenland neerstreek, toen het land met een begrotingstekort van 15 procent kampte.

Deroose overlegde als vertegenwoordiger van de Europese Commissie met de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over de maatregelen en hervormingen die Griekenland uit het slop moesten halen. De trojka werd er niet populair door.

Deroose herinnert zich nog dat hij op een persconferentie aankondigde dat Griekenland in ruil voor steun 50 miljard euro overheidsactiva moest privatiseren. ‘Dat heeft tot een rel in de Griekse pers geleid. Ik had nochtans het akkoord van de Griekse minister van Financiën, maar die had dat onvoldoende met zijn premier afgetoetst, met alle gevolgen vandien.’ Deroose moest zich achteraf verontschuldigen.

Spaanse banken

Na Griekenland werd Deroose naar Spanje gestuurd om de Spaanse banken te saneren. ‘In tien dagen tijd moesten we beoordelen wat de goede en de slechte banken waren. Daarna hebben we de slechte met 41 miljard euro geherkapitaliseerd. Waar het brandde, moest ik naartoe.’

Servaas Deroose Servaas Deroose (61) was tot deze maand een van de weinige Belgische topambtenaren bij de Europese Commissie. Deroose studeerde in 1979 met grootste onderscheiding af als econoom aan de Universiteit Gent. In 1985 zette hij zijn eerste Europese stappen bij Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Van november 2010 tot eind augustus van dit jaar was hij adjunct-directeur-generaal op het in de crisis zo belangrijke departement Economie en Financiën (Ecfin).

Sinds 2014 waait een andere wind door de Commissie: die van voorzitter Jean-Claude Juncker en Pierre Moscovici, de opvolger van Rehn op Financiën. Beiden zijn koele minnaars van de begrotingsregels, erkent Deroose. De Fransman Moscovici is geen fan van budgettaire orthodoxie. Hij is eerder een aanhanger van de Franse school. Een begrotingstekort is geen drama en investeringen zijn belangrijker dan besparingen, luidt zijn visie. Deroose past minder in dat plaatje.

De Commissie-Juncker noemt zich ook een ‘politieke’ Commissie. De kabinetten zijn belangrijker dan de ambtenarij. Aan het hoofd van de verticale structuur staat de kabinetschef van Juncker, Martin Selmayr, als sluiswachter.

‘Ik miste de interactie tussen de administratie en de top van de Commissie’, geeft Deroose toe. Moscovici omringt zich met een klein kransje adviseurs en heeft amper contact met de Europese topambtenaren. Dat was een groot contrast voor Deroose, die gewoon was zeer nauw met Rehn samen te werken.

Strafbankje

Het gevolg van Moscovici’s beleid is dat de lidstaten het niet meer zo nauw nemen met de regels en dat ze de budgettaire teugels laten vieren. Het voorbeeld bij uitstek is Italië, dat nog altijd een torenhoge overheidsschuld torst, maar waar de nieuwe regering amper moeite doet om het begrotingstekort af te bouwen. Integendeel, ze belooft belastingverlagingen voor de Italianen en de bedrijven en een verhoging van het minimumloon.

Hetzelfde geldt voor België, dat net als Italië met een hoge schuld kampt. Toen Rehn nog aan de macht was, zat de schrik erin bij de regering-Di Rupo. Nu lijkt de regering-Michel zich van Europa niet veel aan te trekken. Ons land kreeg al waarschuwingen dat het te weinig inspanningen doet. Dat was even gênant, maar zolang België niet op het strafbankje belandt, is er weinig reden om harder te besparen.

De regering-Michel doet het budgettair niet beter dan de regering-Di Rupo. Servaas Deroose Voormalig adjunct-directeur-generaal bij de Commissie

‘De regering-Michel heeft een grotere inspanning gedaan om de overheidsfinanciën op orde te krijgen dan de regering-Di Rupo. Maar ze heeft dat mee te danken aan de daling van de rentelasten. Als je daar abstractie van maakt, is er niet veel verschil tussen beide regeringen’, zegt Deroose. Hij merkt op dat het begrotingsbeleid van België te wispelturig is. ‘In 2015 en 2017 gebeurde een grote inspanning, maar in 2016 en 2018 gebeurde weinig.’ Ook de taxshift had best verder mogen gaan.

Complex

Europa kampt momenteel met een kanjer van een geloofwaardigheidsprobleem als het over de begroting gaat. ‘De regels zijn uitgebreid en complex, deels omdat de economische situatie verandert en in elk land verschilt.’ Flexibiliteit op zich is geen probleem, zegt Deroose: ‘Je kan afwijken van de regels, maar dan moet je dat goed communiceren. En je moet verzekeren dat de lidstaten niet de indruk krijgen dat de Commissie met twee maten en twee gewichten werkt.’