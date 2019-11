Belgische fixer volgt Poolse spits op

De formele wissel van de wacht tussen Donald Tusk en Charles Michel is voor vrijdag gepland. Tusk sloot met een van zijn karakteristieke oneliners al zijn job als Europees Raadsvoorzitter af. Kan ex-premier Charles Michel de verwachtingen als nieuwbakken ‘Europees president’ waarmaken?

‘Na vijf jaar ben ik het beu chef-bureaucraat te zijn.’ Timing zegt alles, ook op het hoogste Europese niveau. Op het moment dat Charles Michel zijn eerste grote toespraak als toekomstig Europees Raadsvoorzitter hield in Amsterdam, werd zijn voorganger, de Pool Donald Tusk, in de Kroatische hoofdstad Zagreb met een stalinistische score tot de nieuwe voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) verkozen. Zijn boodschap was duidelijk. Hij wil opnieuw voluit in de politiek staan. Tusks woorden werden breed uitgesmeerd in de media. De speech van Michel werd enkel in Nederland opgepikt.

Met zijn oneliners, zoals ‘de speciale plek die in de hel wordt vrijgehouden voor brexiteers zonder enig plan’, heeft Tusk Europa een menselijk gezicht gegeven. Daarmee brak hij uit de klassieke bubbel waar hij deel van uitmaakte, zegt Eric Maurice van de Fondation Robert Schuman, een Europese denktank. Geleidelijk aan heeft Tusk met die pittige communicatie en een tikkeltje zelfspot de overhand gekregen op die andere Europeaan aan de top, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Het contrast met vijf jaar geleden kan niet groter zijn, benadrukt Steven Van Hecke, professor Europese politiek aan de KU Leuven. De vlot drietalige Juncker had alle legitimiteit als EVP-boegbeeld in de verkiezingen én als ancien in de Europese Raad, terwijl Tusk eigenlijk tweede keus was, slecht Engels sprak, vanuit zijn Poolse achtergrond enkel oog leek te hebben voor het buurland Oekraïne en nauwelijks voeling had met de eurozone, toch niet onbelangrijk in volle eurocrisis.

Stijlbreuk

Bij zijn aanstelling was Tusk nog onbeholpen in zijn optreden, al probeerde hij toen al een twist met zijn belofte ‘I will Polish my English’. Maar geleidelijk omarmde hij het leven in Brussel. De ‘valse trage’ Tusk groeide uit tot een marthonman, die even vlot meeliep in de 20 kilometer van Brussel als in nachtelijke overlegrondjes op een Europese top. Juncker deemsterde weg.

Geleidelijk is er meer evenwicht gekomen tussen de voorzitters van de twee belangrijkste Europese instellingen, erkent Karel Lannoo van de denktank Ceps: ‘Tusk heeft zich kunnen waarmaken.’ Tusk drukte zijn stempel dankzij zijn directe communicatie, meent ook Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de UGent. Een voorbeeld van die stijl was zijn striemende toespraak in september tegen die andere Donald in de VS. Het verschil in temperament met de eerste Raadsvoorzitter, de Belg Herman Van Rompuy, is groot. ‘Door met een gedurfde uitspraak eens goed aan de boom te schudden gaf Tusk een stelling meer gewicht’, zegt Vos.

De Europese wissel van de macht Op 1 december gaat Europa al van oud naar nieuw. De Tijd maakt de balans op van drie duo’s: het bekende gezicht van de voorbije vijf jaar en de nieuwe chef. Zaterdag 23 november Voorzitter Europese Raad: Donald Tusk | Charles Michel Vrijdag 29 november Europese chef Buitenland: Federica Mogherini | Josep Borell Zaterdag 30 november Voorzitter Europese Commissie: Jean-Claude Juncker | Ursula Von der Leyen

Van Rompuy was op en top een politicus van het Belgisch compromis, beklemtoont Van Hecke. Hij deed nooit straffe uitspraken, liet zich nooit opsluiten in een agenda en zou nooit een Europese top hebben bijeengeroepen zonder zekerheid te hebben over een deal. Tusk veranderde de werkmethode grondig. Hij maakte werk van kortere en leesbaardere besluiten van de bijeenkomsten van de Raad en forceerde met veel lef een toekomstagenda voor de Europese leiders: een bouwplan om niet louter afhankelijk te zijn van wat van buitenaf op het Europese bord terechtkomt.

Oost en west

Of Tusk in de praktijk veel gerealiseerd heeft, is minder duidelijk. Hij speelde zijn rol in de eurocrisis en de migratiecrisis. Al kon hij als Pool niet verhinderen dat de kloof tussen oost en west dramatisch groeide. Hij heeft in die crisis zelfs niet de biechtstoel - het een voor een op het matje roepen van de leiders - bovengehaald om te proberen de brokken te lijmen.

De grootste kritiek oogstte Tusk met zijn uitstel van de brexit. De Britse uitstap uit de Unie werd in april met zes maanden verlengd en dat haalde alle gevoel van urgentie weg uit de discussie. Dat scenario herhaalde zich eind oktober, toen ondanks een akkoord drie maanden uitstel werd verleend en verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw tot onzekerheid over de afloop en de timing leidden.

Specialist in het Belgische compromis

Over een week wordt Tusk afgelost door alweer een Belg, ex-premier Michel. De job viel hem als het ware in de schoot, ook al was Michel al maanden bezig met zijn Europese carrièreplanning. De belangrijkste politieke partijen waren zo gefocust op de controle van de Europese Commissie dat voor de job van Europees Raadsvoorzitter plots naar de liberalen werd gekeken. En omdat de Nederlandse premier Mark Rutte paste, kwam Michel in beeld.

Ik verwacht dat Michel meer in de schaduw zal staan dan Tusk. Eric Maurice Fondation Robert Schuman

Het verwachtingspatroon bij de Europese collega’s is dat Michel een tweede Van Rompuy wordt, een specialist in het Belgische compromis. Eigenlijk willen de Europese leiders zelf de eerste viool blijven spelen. Een te machtig ‘Brussel’ schrikt hen af, zegt Lannoo. Ook de te mondige Tusk werd in de hoofdsteden niet echt gesmaakt. ‘Ik verwacht dat Michel meer in de schaduw zal staan dan Tusk’, voorspelt Maurice.

Michels grootste probleem is dat de Franse president Emmanuel Macron hem op die Europese toppost heeft gecatapulteerd en dat hij dus het imago meesleept de handpop of lakei van Macron te zijn.

Michels grootste probleem is dat hij het imago meesleept de handpop van de Franse president Emmanuel Macron te zijn.

Michels uitdagingen zijn groot: een snel veranderende geopolitieke context, een verdeeld Europa met behalve in het oosten zwakke regeringen, de aanslepende brexit, de zoektocht naar eenheid over de klimaatuitdaging én meteen ook het overleg over het Europese meerjarenbudget, een van de moeilijkste thema’s.

De voormalige premier voelt zich thuis in de geopolitiek. Hij heeft een bredere kijk op de wereld dan Tusk, beklemtoont Vos. Maar makkelijk wordt het niet en veel hangt af van een goede entourage. Michel zal veel boterhammen moeten eten om beslissingen af te dwingen in de Europese Raad, valt in Europese kringen te horen. Dat vergt uren van goed geleide onderhandelingen. Voor een twijfelende Michel kan dat moeilijk worden.