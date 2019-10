Beloofde gouden bergen in VK zijn vaak moderne slavernij

Het Verenigd Koninkrijk is een magneet voor illegale immigratie door mensensmokkelaars. Een illegaal en barbaars economisch circuit staat klaar om de migranten op te vangen.

De Britse politie gaat ervan uit dat de 39 illegale migranten die omkwamen in een vrieswagen Chinezen zijn. Vermoedelijk zijn de mensen via een criminele organisatie naar het Verenigd Koninkrijk verscheept.

De aantrekkingskracht voor illegale immigratie naar het VK is bekend. Zodra de migrant het land in geraakt is, is de kans om gepakt te worden eerder klein. Er is geen echte identificatieverplichting en bovendien hebben diverse gemeenschappen hun eigen uitgebouwde, illegale economische circuits.

‘Ook voeren veel mensensmokkelaars propaganda voor het VK. Gewoonweg omdat ze meer verdienen aan die extra oversteek vanop het Europese vasteland’, zegt Stef Janssens, expert mensenhandel bij Myria. Schattingen over het aantal illegale immigranten in het VK lopen sterk uiteen: van 300.000 tot 900.000 volgens de Britse openbare omroep BBC. Bij een eventuele brexit kan dat aantal nog oplopen, onder meer door een slechtere coördinatie van de politiediensten.

Te hoge verwachtingen

De aantrekkingskracht van het VK staat in contrast met het stevige antimigratiebeleid van het land.

De keerzijde van de medaille is dat de illegale migranten met veel te hoge verwachtingen naar het VK trekken. Zodra ze geland zijn, volgt snel de ontnuchtering. De beloofde gouden bergen veranderen meestal in een soort moderne slavernij. Hen wacht een illegaal economisch circuit, met allerlei vuil en onderbetaald werk - vaak in restaurants - tot prostitutie.

De Britse overheid probeert het fenomeen van de moderne slavernij te bestrijden, maar het blijft een moeilijke strijd. In juli van dit jaar ontmantelde de Britse politie een Poolse organisatie die van 2012 tot 2017 actief was. Ze maakte niet minder dan 600 slachtoffers, van 17 tot 60 jaar oud. De organisatie ronselde slachtoffers onder daklozen, ex-gevangenen en alcoholici. Zodra ze in het VK aangekomen waren, moesten ze werken in smerige fabrieken voor een loon dat vaak niet hoger lag dan 50 pence per dag.

De Britse politie heeft ook weet van dergelijke Chinese organisaties. Hun slachtoffers zijn vaak mensen die naar het VK worden gelokt met het vooruitzicht (familie)schulden af te betalen. Maar in het VK belanden ze onmiddellijk in ondergrondse circuits. Vaak worden ze ook gevangengehouden.

‘Ze sneden mijn vinger af’

In de Britse zakenkrant Financial Times stond in juli het verhaal van de Chinese immigrant Bohai. De man landde in 2002 op Heathrow. Hij hoopte snel goed geld te verdienen voor schulden die hij had opgebouwd in China. Het draaide anders uit. Hij belandde in een verduisterde kamer boven een Chinees restaurant in Cardiff en moest zijn identiteitspapieren vernietigen. Wat volgde, waren eindeloze werkdagen in verschillende Chinese restaurants onder permanent toezicht. Ontsnappen was moeilijk. Bohai probeerde het één keer. ‘Ze sneden mijn vinger af’, getuigde hij in FT. Uiteindelijk kon hij toch ontsnappen en een aanvraag indienen om erkend te worden als slachtoffer van mensenhandel. Ondanks een omstandig dossier werd die aanvraag afgewezen.