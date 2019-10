Berlijn bevriest huurprijzen

In Berlijn hebben de groenen, de sociaal-democraten en de radicaal linkse partij Die Linke beslist om de huurprijzen in de stad vijf jaar te bevriezen. Burgemeester Michael Mueller kondigde de beslissing vrijdagavond laat aan na een marathonvergadering.

Mietendeckel

Deze week zou het voorstel in het deelstaatparlement worden besproken. De nieuwe huurwetgeving, Mietendeckel genoemd, zou van kracht worden in het eerste kwartaal van 2020.

'We betreden nieuw terrein', zei Mueller. 'Anderen spreken er over. Wij doen het.'

Deutsche Wohnen

Een van de grootste verliezers van het nieuwe beleid is de grootste eigenaar van Berlijnse appartementen, Deutsche Wohnen SE. Sinds het huurprijsbevriezingsplan werd besproken begin juni, zijn de aandelen van het bedrijf met zeventien procent gezakt.

Inflatie en renovatie

Een van de vragen is nu of de bevriezing van de huurprijzen grondwettelijk is.