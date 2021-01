Berlijn sust bezorgdheid rond AstraZeneca-vaccin

Maandag ontstond op basis van berichten in de Duitse kranten Handelsblatt en Bild grote bezorgdheid over de effectiviteit van het coronavaccin dat de Britse farmareus AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford ontwikkeld heeft .

AstraZeneca en de universiteit van Oxford ontkenden de berichten meteen met klem en nu relativeert het Duitse ministerie van Gezondheid ook de berichten. 'Op het eerste gezicht lijkt het dat in de berichten twee zaken dooreengehaald zijn', zegt een woordvoerder aan onder meer Süddeutsche Zeitung en Financial Times .

De 8 procent zou niet slaan op de effectiviteit van het vaccin bij 65-plussers, wel op het percentage deelnemers in de vaccintesten van AstraZeneca die tussen 56 en 69 jaar waren. 'Maar daar kun je geen conclusie over de werkzaamheid van het vaccin bij ouderen uit trekken.'

Het ministerie benadrukt dat de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA op dit ogenblik de onderzoeken evalueert en mogelijk vrijdag een oordeelt velt. En dat het sinds de herfst - via een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet - publiek is dat relatief minder ouderen aan de studies van AstraZeneca deelnamen dan in de onderzoeken van andere vaccinproducenten.