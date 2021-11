Berlijnse cafés en musea weren ongevaccineerde bezoekers

Nu Duitsland zich midden in de vierde coronagolf bevindt, worden de Duitse deelstaten en steden aangemaand zelf in actie te komen. Berlijn grijpt in door ongevaccineerden de toegang tot de horeca en musea te ontzeggen.

Door de oplopende besmettingsgraad moeten bioscopen, theaters en restaurants in Berlijn de toegangeisen aanscherpen. Vanaf maandag gaat voor hen de 2G-regel in. Alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn verklaard, zijn binnen welkom. Een negatieve sneltest volstaat niet.

In een minibioscoop aan de Boxhagener Strasse in de stadswijk Friedrichshain reageert Carmen gelaten op het aanscherpen van de maatregelen. ‘Overdag hebben we weinig bezoekers, maar 's avonds kan het stormlopen. We hadden vanaf 18 uur al de 2G-regel ingevoerd, omdat we niet iedereen konden controleren die binnenkwam.’

249,1 Besmettingen In Duitsland zijn 249,1 inwoners op 100.000 besmet met het coronavirus.

Voor de vijfde dag op rij stegen de coronacijfers vrijdag naar een nieuw record. Het nationale gezondheidscentrum Robert Koch Institut meldde dat er in het voorbije etmaal 48.600 infecties bijkwamen. 249,1 op 100.000 Duitsers zijn volgens het weekgemiddelde besmet met het virus. Een week eerder was dat nog 154,5.

De druk op de ziekenhuizen neemt in hoog tempo toe. Net zoals in de eerdere drie coronagolven dreigen artsen noodzakelijke medische ingrepen te moeten uitstellen. De roep om strengere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan klinkt daarom luider.

‘We stevenen af op een bezetting van 4.000 intensievezorgbedden door coronapatiënten. De gevolgen zijn dat de ziekenhuizen geplande operaties moeten verplaatsen’, zegt Gerald Goss, de voorzitter van de landelijke vereniging van ziekenhuizen DKG.

De Berlijnse burgemeester Michael Müller benadrukte deze week nogmaals dat het virus zich verspreidt op plaatsen waar veel mensen elkaar ontmoeten, zoals voorstellingen, cultuur en sport. Met die uitspraak hintte hij op nieuwe maatregelen voor de cultuursector en horeca.

1,5 meter

Veel kleine theaters in Berlijn laten al enkel mensen met een coronapas binnen. Daarbovenop hebben ze vaak elk eigen regels. De Staatsopera vraagt bezoekers een medisch goedgekeurd masker te dragen tijdens de voorstellingen. De Komische Oper en het Konzerthaus verkopen slechts de helft van de kaarten om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers mogelijk te maken.

Ook de minibioscoop in Friedrichshain bepaalt grotendeels zelf de regels, zegt Carmen. Maar met de verplichte invoering van de 2G-regel weet ze even geen raad. ‘Er komen veel kinderen naar de film. Die zijn niet gevaccineerd. Nu testen niet meer mag, is de vraag wat we gaan doen. Daar maak ik me zorgen om.’

Door het beëindigen van de noodtoestand dreigt Duitsland te veranderen in een lappendeken van coronamaatregelen.

In een zijstraat van de Boxhagener Straße spreekt Sebastian Krämer voor het Zebrano Theater de verwachting uit dat bezoekers blijven komen. Toch zit ook hem iets niet lekker. ‘We zijn een vereniging. Dat houdt in dat ook de toneelspelers zich moeten kunnen vinden in de 2G-regel. Zonder hen hebben we geen voorstellingen’, zegt Krämer, die maximaal 30 mensen binnenlaat in een zaal met 70 plaatsen.

Noodtoestand

Tegelijk wordt de landelijke noodtoestand na 25 november niet verlengd. Dat lieten de partijen SPD, de Groenen en FDP - die onderhandelen over een nieuwe regering - onlangs weten. Daardoor dreigt Duitsland te veranderen in een lappendeken van coronamaatregelen: elke deelstaat mag nu kiezen welke maatregelen die invoert.

In Duitsland zijn experts kritisch voor dat plan, maar velen winden er met een 2G-regel ook geen doekjes om: bij onze oosterburen moet het aantal vaccinaties snel stijgen om de winter zonder piekende cijfers door te komen. ‘Laat u inenten’, zei kandidaat-bondskanselier Olaf Scholz (SPD) donderdag nog maar eens.