Berlusconi met corona naar ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is in het ziekenhuis van Milaan opgenomen met een lichte longontstekening, die hij opliep nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Zijn toestand is niet zorgwekkend, liet zijn persoonlijke arts vrijdag weten.

Dat Berlusconi naar het ziekenhuis is gebracht, is volgens zijn arts vooral gebeurd als voorzorgsmaatregel vanwege zijn leeftijd en zijn medische geschiedenis. Berlusconi is 83 en onderging in 2016 een grote hartoperatie.

De Italiaanse ex-premier zou het virus opgelopen hebben op Sardinië. Ook zijn nieuwe, 30-jarige vriendin Marta Farcina is besmet, net als twee van de vijf kinderen van de voormalige eerste minister.

Nadat hij een fortuin had gemaakt als mediamagnaat, en naambekendheid en succes had verworven als eigenaar van de voetbalclub AC Milan maakte Berlusconi vanaf de jaren 90 furore als populistische politicus. Hij was een eerste maal premier van 1994 tot 1995 en daarna van 2001 tot 2006. Een derde en laatste termijn, die begon in 2008, eindigde met zijn ontslag in 2011, te midden van een resem corruptie- en seksschandalen en een economische crisis in Italië.