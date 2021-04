Bestrijders mijnbouwproject grijpen macht in Groenland

Het speelveld was voor aanvang van de stembusgang duidelijk. Wie het mijnbouwproject genegen is, gaf zijn stem best aan Siumut, de sociaaldemocratische partij die sinds Groenlands autonomie in 1979 vrijwel onafgebroken aan de macht was. Kiezers die huiveren bij de gedachte aan de exploitatie van de site van Kuannersuit, zochten best hun toevlucht bij Inuit Ataqatigiit (IA), de groen-linkse Inuit-partij.