'Beyoncé van juridische wereld' zet Britse brexitcrisis op scherp

Met bedaarde stem, juridische helderheid en een druk becommentarieerde broche van een spin heeft Brenda Hale het brexitweb rond de Britse premier Boris Johnson nog wat complexer geweven.

Als voorzitster van het elfkoppige Supreme Court las ze dinsdag het unanieme vonnis voor dat de Conservatieve regering ‘onwettig’ het parlement vijf weken had laten opschorten. Dat koningin Elizabeth, op verzoek van Johnson, ‘zonder redelijke rechtvaardiging het parlement verijdeld heeft zijn grondwettelijke plicht te vervullen’. De rechterlijke macht die stelt dat de uitvoerende macht via de monarch de wetgevende macht buitenspel heeft gezet tijdens het gewichtigste naoorlogse conflict: veel dieper kan een democratische crisis een land niet treffen.

Feministe

Voor de 74-jarige Lady Hale, die in januari met pensioen gaat, was het de climax van een lange en baanbrekende carrière. Als meisje van relatief bescheiden komaf - haar ouders waren schooldirecteurs - klom ze op tot hoogste rechter van het Verenigd Koninkrijk, hoewel haar meeste vakgenoten tot op heden ‘niet enkel mannelijk en overweldigend blank’ zijn, ‘maar ook grotendeels het product van een beperkte kring van onderwijsinstellingen en sociale achtergronden’. Het typeert Hales levenslange inzet voor meer gelijkheid en diversiteit. En haar engagement als feministe. Toen ze in 2004, als eerste vrouwelijke lid van het hooggerechtshof, de titel van barones van Richmond kreeg, koos ze als wapenspreuk ‘Omnia feminae aequissimae’ - vrouwen zijn gelijk aan alles.

In de swinging sixties studeerde Hale, als een van zes vrouwen tussen 110 mannen, af als beste leerling van haar rechtscollege in Cambridge. Ze slaagde voor haar balie-examen, maar koos toch voor een academische loopbaan. Als eerste vrouw trad ze in de jaren 80 toe tot de Law Commission, die het parlement adviseert over de hervorming van het recht. Hale lag er mee aan de basis van grensverleggende wetten ter bescherming van kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld en geestelijk zwakkeren. ‘De Beyoncé van de juridische wereld’, noemde een blog haar, die als eerste vrouwelijke voorzitter het stijfdeftige Supreme Court via een optreden in het kookprogramma ‘Masterchef’, een interview in het modeblad Vogue en een Instagram-account dichter bij het volk bracht.

Brexitmoeras

Of dat volk nu zo vrolijk wordt van haar vonnis, is echter twijfelachtig. Schouderdiep dook Lady Hale deze week in het brexitmoeras, waar drie jaar na het referendum de woede om de politieke impasse steeds groter wordt. Ja, de oppositiepartijen noemden Johnson terstond ‘een dictator’ die alle regels van het fatsoen en de grenzen van de rechtstaat overschrijdt. Maar de eurosceptische tabloid The Sun wierp Hale toe: ‘Oh, je bent wettig...but we don’t like you!’. Oerbrexiteer Jacob Rees-Mogg sprak van een ‘constitutionele coup’. En Johnson zei het ‘grondig oneens’ te zijn.

Au fond herbevestigde het Supreme Court wat sinds de Glorious Revolution van 1688 de conventie is. Dat in het Britse Rijk, dat geen geschreven grondwet heeft, de parlementaire soevereiniteit boven alles verheven is. Zelfs al is dat parlement, zoals de minister van Justitie onder Margaret Thatcher ooit zei, een ‘verkozen dictatuur’ waar de regering de plak zwaait. Critici merken dan weer op dat Hale en co. een gevaarlijk precedent schepten door het gerecht zich op politiek terrein te laten begeven.

Die weerstand bleek al eens in 2016. Toen omschreef de tabloid Daily Mail drie rechters als ‘vijanden van het volk’ omdat ze toenmalig premier Theresa May hadden verplicht de parlementaire toestemming te vragen om de scheidingsgesprekken met Brussel op te starten. Zijn juridische blamage ten spijt kan Johnson uit de voorbije weken grote politieke winst puren.

Uitgeholde consensus

Sinds hij eind juli May opvolgde, etaleerde Johnson zich radicaal als de hoeder van ‘de wil van het volk’, ook al belichaamt hij met zijn elitaire afkomst in alles het old boys’ network waartegen Hale ageert. Op 31 oktober zal het VK ‘do or die’ de EU verlaten, desnoods chaotisch zonder een deal. Zo framet hij het debat, en de nakende verkiezingen, als een clash van ‘het volk versus de volksvertegenwoordigers’ - en nu ook de rechters - die de uitslag van het referendum maar blijven negeren.