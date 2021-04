Biden verzamelt vriend en vijand op virtuele klimaattop

De Amerikaanse president Joe Biden roept wereldleiders virtueel samen over het klimaat. Hij zal veel uit de kast moeten halen om China, Rusland en Brazilië tot meer ambitie aan te zetten.

De pandemie heeft de aandacht voor het klimaat op het tweede plan gezet. De klimaatconferentie van Glasgow, waarop alle landen hun klimaatambities moesten aanscherpen, is een jaar uitgesteld. De klimaatconferentie staat nu gepland in de eerste helft van november.

Voortrekker Europa

In de aanloop naar de virtuele top kondigde de Britse premier Boris Johnson, de gastheer van de klimaattop in Glasgow, een forse uitstootvermindering van 78 procent tegen 2035 aan. Europa ziet zich graag als de voortrekker van het klimaat. De pas goedgekeurde klimaatwet beitelt de Europese klimaatneutraliteit tegen 2050 in steen en trekt de ambitie voor 2030 op tot min 55 procent.