‘Bij de EU blijven is de beste deal die de Britten ooit zullen krijgen'

Ondanks de complete verwarring over de nakende brexit blijft Belgiës meest door de wol geverfde diplomaat en onverstoorbare eurofiel Frans Van Daele optimistisch over de toekomst van de Europese integratie. ‘Ik begrijp de politieke logica die tot de brexit geleid heeft heel goed.'

Frans Van Daele kijkt met verbazing naar de brexitvaudeville in Londen. ‘Ik ben verbluft. Het brexitreferendum heeft het thatcheriaanse model voor economisch succes onderuitgehaald. De visie van Margaret Thatcher was: ‘Kom naar het Verenigd Koninkrijk, investeer hier. Er zijn minder belastingen en minder bureaucratie, en toch ben je in Europa.’ Dat was een succesverhaal, kijk naar de Londense City, die anders nooit zo’n groei gekend zou hebben. Dat wordt nu ondermijnd door dezelfde partij waar zij zo lang de vaandeldraagster van was.’

BIO Frans Van Daele (71) was 45 jaar topdiplomaat. Van 2009 tot 2013 was hij stafchef van Europees president Herman Van Rompuy (CD&V) en van 2013 tot 2017 van koning Filip. Daarvoor was hij woordvoerder van Buitenlandse Zaken, diplomaat in Rome, vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, ambassadeur bij de Europese Unie en in de Verenigde Staten, en vertegenwoordiger bij de NAVO. Dinsdag is Van Daele hoofdspreker op het nieuwjaarsevenement van Mediafin, de uitgever van De Tijd.

Met de stem van een nieuwslezer en de rust van een onderwijzer analyseert Van Daele de toestand. Misschien is het een diplomatentruc, maar tijdens het gesprek kijkt de baron voortdurend naar een punt op tafel. Weinig landgenoten hebben meer ervaring in internationale politiek dan de gewezen topgezant. Hij was kabinetschef van Europees president Herman Van Rompuy en van koning Filip. Daarvoor was hij woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomaat in Rome, vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, ambassadeur bij de Europese Unie en in de VS.

In die carrière van 45 jaar heeft Van Daele veel geschiedenis voor zijn ogen zien gebeuren. Hij was erbij als jonge diplomaat toen de Beneluxlanden grote voorstander waren het Verenigd Koninkrijk bij de toen nog maar zes lidstaten tellende Europese Economische Gemeenschap te halen. ‘Vanwege de economische verstrengeling en om tegengewicht te bieden aan de Frans-Duitse as. Dat staat nog steeds overeind.’ Volgens Van Daele was het ‘zelfs een hooggestemde dag’ toen het VK toetrad in 1973.

We zitten in een vergaderzaal bij de consultancyreus Deloitte op het Schumanplein in Brussel, waar Van Daele nog twee dagen per week werkt. Nadat de brexit deze week nog dieper in de chaos is verzand met de radicale afwijzing door het Britse parlement van de scheidingsdeal die premier Theresa May met de EU had onderhandeld, is de verwarring compleet. ‘Wat er gaat gebeuren? Mijn glazen bol is niet beter dan de uwe. De volgende afspraak is maandag, wanneer de regering met een plan B moet komen. Maar niemand weet wat dat kan zijn. Iedereen weet ook dat als er niks gebeurt, op 29 maart de brexit gewoon doorgaat. Misschien dat die druk inspiratie brengt. Of zoals de Britten zelf zeggen: ‘Nothing concentrates the mind as much as the perspective of being hung.’

Welk advies zou u May nu geven mocht ze u erom vragen?

Frans Van Daele: ‘Ik zou haar aanraden om haar brief waarin ze artikel 50 van het EU-verdrag inroept gewoon in te trekken en lid van de EU te blijven. Want dat is de best deal you’ll ever get. Ik weet natuurlijk ook wel dat er weinig kans is dat dat gebeurt. Hoewel, de verwarring is zodanig groot dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren.’

‘Het Verenigd Koninkrijk is altijd een buitenbeentje geweest in de Europese constructie. We hebben de Britten nooit verplicht om met het mes op de keel dingen te doen. Ik geef een voorbeeld: toen de Berlijnse Muur viel, zijn we gestart met twee verdiepingsprojecten: de gemeenschappelijke munt en de gemeenschappelijke buitengrens. Het VK nam aan beide niet deel. Hebben we alles op haren en snaren gezet om het tegen zijn zin daarin te betrekken? Neen. We hebben akte genomen van de politieke en geografische omstandigheden. Conclusie: het Verenigd Koninkrijk had de voordelen, terwijl het een aantal nadelen niet moest ondergaan.’

De populariteit van het Europese project is bij de 27 EU-lidstaten die overblijven nog nooit zo hoog geweest.

Maar is het scenario dat de Britten alsnog bij de EU blijven realistisch?

Van Daele: ‘Er zijn stromingen in het Lagerhuis, het Britse bedrijfsleven en de pers die ervan overtuigd zijn dat als puntje bij paaltje komt men er alles aan zal doen om een harde brexit te vermijden. De economische impact zou te groot zijn. Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar op dit ogenblik zie ik de kaarten daarvoor nog niet liggen. Maar de kaarten zullen nog vaak wisselen.’

Begrijpt u de Britten die eruit willen?

Van Daele: ‘Ik begrijp de politieke logica die tot zoiets leidt heel goed. Een flinke dosis populisme maakte deel uit van die logica. Ik begrijp ook hoe de gele hesjes in Frankrijk zijn ontstaan. Ik begrijp ook dat een groot deel van de bevolking in Italië voor radicale partijen kiest. Maar de conclusie is dat we nog meer inspanningen moeten doen om het Europese project uit te leggen. Onze Europese systemen zijn opgesteld naar het Belgische voorbeeld uit 1830 van een representatieve democratie. De kiezer kiest voor een bepaalde partij of vertegenwoordiger, en na vier jaar kies je dezelfde als je het goed vond of een andere indien niet. Dat is uitgevonden omdat men ervan uitging dat mensen niet de tijd hadden om zich met alles bezig te houden. Als je dat inruilt voor sommige vormen van rechtstreekse democratie, zoals referenda, dan importeer je risico’s in de besluitvorming. Je moet je afvragen hoe je die rechtstreekse betrokkenheid ook kan doen bijdragen aan het geheel.’

Hoe kan het VK deze verdeeldheid te boven komen?

Van Daele: ‘Dat lukt wel. Er zijn in het verleden genoeg ogenblikken van diepgaande verdeeldheid geweest. Denk maar aan de godsdienstoorlogen. Ik ga ervan uit dat er altijd en overal meningsverschillen, belangentegenstellingen, spanningsvelden en krachtmetingen zijn. Dat is des mensen. Mijn ervaring, als ambassadeur bij de EU of bij de NAVO, is eigenlijk heel simpel. Als mensen een geschil hebben, moet je hen de instrumenten bezorgen om dat geschil te beslechten, zonder dat ze onmiddellijk de stap zetten naar een gewelddadige afrekening.’

U hebt altijd geloofd dat Europa sterker uit elke crisis komt. Is dat nog steeds zo?

Van Daele: ‘Ik denk van wel. Jacques Delors, die Commissievoorzitter was op het meest intense moment van de Europese eenmaking, zei: ‘Elke crisis eindigt met meer Europa.’ Dat is nog altijd zo. Onder Van Rompuy zijn na de muntcrisis veel nationale bevoegdheden overgedragen van het nationale naar het Europese niveau, zoals de controle op de begroting.’

‘Ik stel maar vast dat in de 27 continentale lidstaten volgens de hoog aangeschreven Eurobarometer de populariteit van het Europese project nog nooit zo hoog is geweest. Er zijn een heleboel terechte kritieken op Europa, want het is niet al goud dat blinkt. Maar als ze moeten beslissen naar welke kant het kwartje rolt, dan zeggen mensen: behoud de Europese Unie. Dat zeggen de twee radicale partijen in de Italiaanse regering ook. ‘Er is geen sprake van dat we de EU verlaten’, zeggen ze.’

Is de brexit dan een bewijs uit het ongerijmde?

Van Daele: ‘Ik blijf denken dat het Verenigd Koninkrijk altijd een bijzonder geval is geweest, en wat nu gebeurt bewijst dat eens te meer. Er was ooit sprake van een ‘frexit’ of ‘nexit’.’

Er is een gigantische transfer van de macht van het Westen naar het Oosten aan de gang.

De Duitse kanselier Angela Merkel vertrekt, de Franse president Emmanuel Macron is verzwakt. Heeft Europa geen nieuwe kapitein nodig?

Van Daele: ‘Merkel is er wel in geslaagd haar eigen opvolger aan te duiden: Annegret Kramp-Karrenbauer. Macron heeft nog meer dan drie jaar voor de boeg, en dat is in de politiek een eeuwigheid.’

‘Het is wel zo dat een goede Frans-Duitse verstandhouding een noodzakelijke, geen voldoende, voorwaarde is om Europa slagvaardig te houden. Berlijn hoopt dat Parijs de partner kan blijven die Macron heeft willen verzinnebeelden bij het begin van zijn mandaat in 2017. Zo hoopt men ook in Parijs dat de aflossing van de wacht in Berlijn niet zal verhinderen dat Duitsland de preferentiële partner blijft.’

U was optimistisch over Macron vlak na zijn aantreden. Hebt u hem overschat?

Van Daele: ‘Macron is vanuit Europees standpunt nog altijd het beste dat Frankrijk te bieden heeft. Heeft hij binnenlandse politieke problemen? Ja, dat hebben we wel gezien. Maar is hij de enige? Zeer zeker niet. Hij is duidelijk over zijn beloftes voor Frankrijk. Die waren de basis van zijn verkiezing, en die wil hij nog altijd nakomen. In de politiek moet je je altijd aanpassen aan de omstandigheden, maar je moet ook je eigen bottomline respecteren.’

Merkel en Macron steunen het idee van een Europees leger. Wat vindt u?

Van Daele: ‘Het uitgangspunt van de EU is: wat we samen doen, doen we beter. We staan op een punt waarop we sterk staan op het vlak van gemeenschappelijk handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid. Dat is soft power. Maar we stellen vast dat we achteroplopen in hard power. Daarin zijn we veel minder geïntegreerd. Ik begrijp ook waarom. Als er iets dicht bij het hart van de nationale soevereiniteit ligt, is het wel de veiligheid van de eigen burgers. Als je je enkel door dat argument laat leiden, kom je altijd uit bij een wereld waarin ieder zijn eigen ding doet. Dat zou een collectieve verzwakking betekenen.’

‘Er moet eerst meer samenwerking komen tussen de Europese legers, zoals nu al gebeurt tussen de Belgische en de Nederlandse marine. Er is een structuur nodig die dat bevordert. Het is een stapsgewijs proces. Een echt Europees leger, dat onder een commando opereert, kan er pas komen als de politieke besluitvorming ook voldoende geïntegreerd is. Nu valt daar nog niet over te onderhandelen. We moeten wel het perspectief aanhouden van een volledig geïntegreerd Europa met een geïntegreerde defensie. Ooit.’

Mochten de VN worden afgeschaft, zou men snel opnieuw onderzoeken hoe men een VN kan oprichten.

Terwijl het in Europa rommelt, vechten de andere grootmachten een handelsoorlog uit.

Van Daele: ‘Amerika is zich na het einde van de Koude Oorlog beginnen af te keren van zijn traditionele internationale verantwoordelijkheden. Trump zet dat gebruik verder. Hij is tegen militaire interventies en multilateralisme. Maar om te vermijden dat dat een zwaktebod wordt, moet hij kunnen scoren op andere domeinen. Vandaar de handelsoorlog, en die is behoorlijk onprettig. Maar een handelsoorlog is nog altijd geen slaande oorlog. Ik denk dat Amerika met China en met Europa een soort modus vivendi zal vinden. Er zullen genoeg medestanders zijn om het wereldhandelssysteem draaiende te houden.’

‘De wereld is wel gevaarlijker geworden. Het is een wereld van vlottende machtsverhoudingen, van allianties en afspraken die voortdurend schuiven. Een wereld die veel minder voorspelbaar is. Voor mij is dat een reden te meer om de Europeanen in die complexe en riskante wereld hun ‘act together’ te doen krijgen.’

Vindt een wissel van de wacht plaats? Amerika dat gaat, China dat komt?

Van Daele: ‘Er is een stelling die zegt dat China als opkomende mogendheid en de VS als tanende mogendheid elkaar gaan tegenkomen en dat dat slecht gaat aflopen. De groei van China is wel spectaculair. In 2029 zou het Chinese bruto binnenlands product (bbp) dat van de VS overschrijden. Er is een gigantische transfer van de macht van het Westen naar het Oosten aan de gang. Om te verhinderen dat die rivaliteit verkeerd afloopt, moeten er genoeg internationale spelregels die conflicten kunnen regelen. De Wereldhandelsorganisatie is daar een goed voorbeeld van. We moeten blijven vasthouden aan wat we altijd goed gedaan hebben, samen met de Amerikanen, hoe onvolmaakt de spelregels ook zijn.’

Het buitenlandbeleid van Trump is roekeloos en verstoort de internationale samenwerking. Hoe groot is de schade?

Van Daele: ‘Diplomatie heeft de gewoonte met mensen om te gaan zoals ze zijn. Men weet ook dat er nog altijd een verschil bestaat tussen de dingen die men zegt en de dingen die men doet. Dat is overigens niet alleen in de diplomatie zo.’

Internationale instellingen, zoals de VN, zijn tegenwoordig niet populair bij een groot deel van de bevolking. Denk maar aan het VN-Migratiepact waarover de regering is gevallen. Hoe komt dat?

Van Daele: ‘De VN zijn nog altijd een positieve kracht. België vindt dat ook. Waarom zouden we anders in de Veiligheidsraad zetelen? De VN en hun gespecialiseerde organisaties leveren heel goed werk op het terrein. En de VN blijven een forum waarop alle landen aanwezig zijn en hun stem laten horen. Dat alleen al is een manier om de internationale samenleving vreedzamer te maken.’

‘Mochten de VN afgeschaft worden, zou men snel opnieuw onderzoeken hoe men een VN kan oprichten.’

Het diplomatieke bedrijf is een variant van het menselijke bedrijf. Gezond verstand is belangrijk.

Sommigen zien er een bedreiging van de soevereiniteit in.

Van Daele: ‘Iedereen roept zijn soevereiniteit in wanneer het hem past. We weten vooral dat we met elkaar moeten samenleven en dat de beste soevereiniteit gedeelde soevereiniteit is.’

‘Toen de euro er nog niet was en België de Belgische frank had, waren we zo verstrengeld met de Duitse economie dat elke rimpeling in Duitsland een weerslag op ons land had. Op dat ogenblik duurde onze monetaire soevereiniteit ongeveer 30 seconden: de tijd die nodig was om te bellen van de Bundesbank in Frankfurt naar de Nationale Bank in Brussel. Voor Nederland zal het niet anders geweest zijn. Nu hebben we een monetaire unie en is een van de pluspunten dat we mee aan tafel zitten wanneer beslissingen genomen worden.’

Welke eigenschappen hebben van u een topdiplomaat gemaakt?

Van Daele: ‘Die kwalificatie is voor uw rekening. Maar het diplomatieke bedrijf is een variant van het menselijke bedrijf. Gezond verstand is belangrijk: de noodzaak om de kerk in het midden te houden, proberen te onderhandelen zodat iedereen naar huis kan gaan en zeggen dat ze iets gewonnen hebben. Dat zijn de spelregels in de diplomatie, maar ook in het omgaan met andere mensen. Om de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl te citeren: ‘De regels in het publieke leven zijn niet verschillend van de regels die je best respecteert in het privéleven.’’

Hoe machtig was u op het hoogtepunt van uw carrière?

Van Daele: ‘Met die vraag gaat u uit van het archetype van de onzichtbare hand. Maar zo gaat het niet. Ik heb voor veel mensen gewerkt, maar het is helemaal niet zo dat die ministers gewoon vertellen wat hun kabinetschef of directeur hen influistert. Je bent een deelnemer aan een debat over hoe we dingen moeten aanpakken, analyseren, erop reageren. Je moet vooral zien dat er goede gesprekken zijn met alle betrokkenen. Je moet die mensen bijeenbrengen voor een gefundeerde analyse. Maar het is dus totaal niet zo dat er iemand in een hoekje aan de touwtjes trekt.’