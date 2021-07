Bijna 50 migranten gered bij oversteek van het Kanaal

In Tunesië bestaan begraafplaatsen voor migranten die verdronken in de Middellandse Zee terwijl ze de oversteek naar Europa probeerden te maken.

De Franse reddingsdiensten hebben 47 migranten gered die de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. Maar ze raakten in moeilijkheden. Op de Middellandse Zee zijn minstens 43 migranten vermist nadat hun boot zonk.

De Franse autoriteiten hebben zaterdag in het Kanaal 47 migranten gered die met een gammel vaartuig de oversteek naar Groot-Brittannië wilden wagen. Dat meldt de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee.

Migranten in moeilijkheden hadden in de vroege ochtend de reddingsdienst van Gris-Nez gecontacteerd. Ze bevonden zich ter hoogte van Sangatte, nabij Calais. De reddingsdiensten haalden vijf mensen aan boord, onder wie een zwangere vrouw. Ze werden naar Boulogne-sur-Mer overgebracht.

Een ander vaartuig dobberde ter hoogte van Gravelines rond met motorpech. Reddingswerkers voerden de 22 opvarenden af naar Duinkerke.

De reddingsdienst in Gris-Nez was ook gecontacteerd door een derde vaartuig in nood. Twintig personen werden gered , ook hun vaartuig had motorproblemen. Ze werden tegen de middag naar de haven van Boulogne-sur-Mer gebracht

De migranten verkeerden in goede gezondheid.

9.500 oversteken in 2020

Vrijdag werden al ongeveer 20 migranten gered bij een oversteekpoging. In de zomer zijn de weersomstandigheden geschikter om de oversteek te wagen.

Sinds 2018 wagen meer migranten en asielzoekers zich aan de oversteek richting de Britse kustlijn. In 2020 werden meer dan 9.500 oversteken of pogingen tot geteld. Dat zijn er vier keer meer dan in 2019, blijkt uit cijfers van de maritieme prefectuur. In 2020 was er sprake van zes dodelijke slachtoffers en drie vermisten. In 2019 ging het om vier doden.

43 vermisten in Middellandse Zee

Veel minder geluk hadden 127 migranten die in de nacht van vrijdag op zaterdag Europa probeerden te bereiken via de Middellandse Zee. Ter hoogte van Tunesië kapseisde hun boot. Volgens de Tunesische Rode Halve Maan ie konden 84 migranten gered werden, maar zijn 43 anderen vermist. De ramp vond plaats ter hoogte van Zarzis, een stad in het zuidoosten van het Afrikaanse land. Het gekapseisde vaartuig was vertrokken uit buurland Libië, aldus Mongi Slim van de Rode Halve Maan.

Volgens de hulporganisatie was het vaartuig onderweg naar Italië. Onder de geredde opvarenden zijn 46 mensen uit Soedan, 12 Eritreeërs, 12 mensen uit Bangladesh en vijf uit Egypte. Er is ook sprake van Tsjadiërs. Ze werden naar de haven van Zarzis gebracht.

Vorige maand nog had de Tunesische kustwacht 267 migranten gered toen hun schip in nood gekomen was. Ook dit vaartuig had de gevaarlijke overtocht aangevat vanuit Libië. Het ging om het grootste aantal geredde personen bij één operatie van de kustwacht van Tunesië. Elk jaar opnieuw wagen duizenden mensen de oversteek naar Europa vanuit Tunesië en Libië.