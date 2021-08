(Bijna) heel Parijs wordt zone 30

Parijs schroeft in de hele stad de snelheidslimiet terug. Alleen op enkele grote verkeersaders mag meer dan 30 kilometer per uur gereden worden.

Hoewel kwatongen zullen beweren dat de gemiddelde snelheid in Parijs nog geen 20 kilometer per uur bedraagt, geldt in het grootste deel van de stad vanaf maandag een nieuwe snelheidslimiet. Het verkeer mag er nog 30 km/uur rijden. Alleen op enkele grote verkeersaders - zoals de Champs-Elysées (50km/uur) en de ringweg rond Parijs (70 km/uur) - mag meer gas gegeven worden.