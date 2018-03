Bijna veertig doden bij brand in Siberisch winkelcentrum

Bij de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo is het dodental zondag opgelopen tot 37.

Het vuur brak uit in een bioscoop op de vierde verdieping van het winkelcentrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.