Bitcoinbelegger schenkt Duitse groenen 1 miljoen

Een sympathisant zat verveeld met zijn 'onverdiende rijkdom' en schenkt als wiedergutmachung voor de milieuoverlast bij het 'mijnen' van bitcoins de rijkdom meteen weg.

Moritz Schmidt uit de Wolfgaster Straße nummer 130b in het Oostzeestadje Greifswald was geen bekende naam in Duitsland. Tot vandaag: de webstek van de Bondsdag - waar alle donaties boven 50.000 euro netjes moeten worden aangemeld - leert dat de man de Duitse groenen 1 miljoen euro heeft geschonken (zie screenshot), de grootste donatie ooit voor een milieupartij die de bijdragen doorgaans in tientjes ziet binnenkomen.

Een aangenaam verraste woordvoerder zegt aan het Duits persbureau DPA dat de heer Schmidt een zelfstandige softwareontwikkelaar en partijlid is. Het geld vloeit voort uit een vroegere belegging in bitcoins, de cryptomunt die in tandem met de beursgang van de cryptobeurs Coinbase hoge toppen scheert.

'De schenker heeft ons duidelijk gemaakt dat hij die meerwaarde als onverdiende rijkdom beschouwt', verduidelijkt de woordvoerster. 'Intussen bekijkt hij de bitcoin kritischer, onder meer omdat de rekenkracht nodig voor het 'mijnen' van de munt een grote hoeveelheid stroom verbruikt.'

De donatie is een extra duwtje in de rug voor de Duitse groenen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. De groenen moeten net als de christendemocraten nog de 'Kanzlerfrage' beantwoorden.

Maar terwijl bij die laatste partij een bittere strijd is losgebarsten tussen Armin Laschet en Markus Söder, verloopt dat bij de groenen in alle rust. De twee covoorzitters van de partij, Robert Habeck en Annalena Baerbock, zullen in onderling overleg op maandag 19 april aankondigen wie van hen de 'Kanzerkandidat' wordt.