Bombrieven ontploft in twee Nederlandse steden

Bij twee bedrijven in Amsterdam en Kerkrade is woensdagochtend een briefpakket ontploft. Er vielen geen gewonden.

In de postkamers van twee bedrijven in Nederland hebben zich woensdagochtend explosies voorgedaan. In Kerkrade is een briefpakket ontploft in een postsorteercentrum van het bedrijf Ricoh. In Amsterdam ontplofte een bombrief, zegt de politie. Daar gebeurde de explosie in een postsorteercentrum van ABN AMRO.

Volgens politiewoordvoerders maakten de poststukken vlak voor ze ontploften een sissend geluid. In Kerkrade nam een medewerker van het postsorteerbedrijf een pakje aan dat er 'heel normaal' uitzag. Die medewerker hoorde een sissend geluid en gooide het weg. De negen aanwezige personeelsleden vluchtten daarop de postkamer uit. Even later was er een explosie.

In Amsterdam kreeg een medewerker van het postsorteercentrum van ABN AMRO een grote, verdikte envelop in handen. Toen het personeelslid die opende, klonk ook een sissend geluid. Nadat de medewerker de envelop weg had gegooid, volgde een knal.

Maastricht

De politie onderzoekt ook in Maastricht een melding over een verdachte brief die is binnengekomen bij een pand aan de Avenue Céramique. Volgens de politie is er niets ontploft.

De afgelopen tijd werden in Nederland al meerdere bombrieven aangetroffen. De meest recente werd vrijdag gevonden in een postsorteercentrum in Amsterdam. De politie zei de vondst mee te nemen in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Geen van die bombrieven ontplofte.