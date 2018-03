Bondgenoten scharen zich achter VK in zaak-Skripal

De Verenigde Staten staan achter de Britse beschuldiging dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval met zenuwgif op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter. Rusland wijst het VK met de vinger.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam in de nacht van woensdag op donderdag op verzoek van het Verenigd Koninkrijk in spoedzitting bijeen. Op de agenda stond slechts een punt: de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergeij Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury.