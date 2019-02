Bonte Duitse afvaardiging Europarlement in de maak

WAAROM IS DE GROKO ZO KLEIN GEWORDEN?

Dat de 'grote coalitie' bij de peilingen almaar slechter scoort is niet echt verbazend. Na de dramatische verkiezingen van september 2017 ketsen gesprekken voor een alternatieve coalitie niets af, waardoor de sociaaldemocraten in maart 2018 met grondige tegenzin hun liefdeloos huwelijk met de CDU van Angela Merkel voortzetten.

Sindsdien voert de nieuwe partijvoorzitster Andrea Nahles continu strijd om partij-activisten die niets liever willen dan uit de GroKo stappen, zeker na uppercuts in de deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen.

Nahles moest bovendien lijdzaam toezien terwijl de christendemocratische 'zusterpartijen' een hele zomer lang in het migratiedebat in de haren vlogen. Uiteindelijk trok Merkel zelf haar conclusie. Eind vorig jaar gaf ze het partijvoorzitterschap door aan 'kroonprinses' Annegret Kramp-Karrenbauer, al is het wel de bedoeling dat ze als kanselier de rit uitzit tot de (geplande) verkiezingen in 2021.