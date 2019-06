Boris Johnson grote afwezige in tv-debat

De topfavoriet om Theresa May op te volgen als Britse premier stuurde zijn kat naar het eerste televisiedebat over het afhandelen van de brexit.

Boris Johnson, die de meeste stemmen haalde in de eerste stemronde over de opvolging van May, stuurde zijn kat. De topfavoriet werd door zijn tegenstanders bekritiseerd omdat hij weinig interviews geeft en niet veel in het openbaar verschijnt. Johnson maakte bekend wel aanwezig te zijn bij het volgende televisiedebat, dinsdag op de BBC.