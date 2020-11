Boris Johnson in quarantaine in belangrijke brexitweek

Terwijl de gesprekken over een handelsakkoord tussen het VK en de EU naar de eindmeet gaan, moet de Britse premier Boris Johnson opnieuw in quarantaine gaan.

Johnson liet maandagochtend weten dat hij het land via Zoom bestuurt en zich goed voelt, nadat bleek dat hij in contact is geweest met een coronapatiënt. Hij leeft in quarantaine in zijn ambtswoning in Downing Street, nummer 10.

In een video zegt hij dat hij zich goed voelt, 'zo fit is als de hond van een slager' en 'barst van de antilichamen' omdat hij eerder al besmet werd met het virus.

De quarantaine in Downing Street komt op een moment dat de brexitgesprekken op een deadline afstevenen. Deze week zijn de Britse en EU-onderhandelingsteams in Brussel.

Donderdag

De onderhandelaars mikken op de Europese videotop van nu donderdag als deadline. Officieel staat de brexit daar nog niet op de agenda.

De kans bestaat evenwel dat er opnieuw verleningen komen en het Europees Parlement pas na kerstmis stemt. Maar ook dat scenario creëert geen zeeën van tijd. 'We zitten in zware problemen als we de komende tien dagen geen doorbraak kunnen forceren', zei de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney maandagochtend.

De harde deadline is de nacht van oudejaar op Nieuwjaar. Zonder handelsakkoord gaan dan automatisch de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie in voor 1.000 miljard euro per jaar aan handelsstromen. Dat is het scenario van een harde brexit waarbij de handelsbarrières maximaal worden.

Vis

De knopen die moeten worden doorgehakt om tot een brexitdeal te komen hebben betrekking op de visserij, regels voor eerlijke concurrentie en een geschillenregeling.