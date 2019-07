Boris Johnson krijgt interne oppositie tegenover zich

De discussie over de brexit heeft de voorbije jaren geleid tot scherpe verdeeldheid in de Britse Conservatieve partij. En de rust keert niet terug met Boris Johnson als premier.

Twee maanden nadat Theresa May er de brui aan gegeven heeft, maakt de Conservatieve partij dinsdag bekend wie haar opvolgt als Brits premier. Weinigen die eraan twijfelen dat Boris Johnson zijn intrek mag nemen in Downing Street 10. De flamboyante ex-journalist en gewezen minister van Buitenlandse Zaken zou bij de 160.000 partijleden de voorkeur krijgen op Jeremy Hunt, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.

Ik ben zeker dat Johnson me niet zal ontslaan, want ik zal zelf ontslag nemen voor het zover komt.

Johnson legt dan woensdag de eed af bij koningin Elizabeth II, waarna hij ongetwijfeld een herschikking van de regering aankondigt. De vertrouwelingen van May moeten hun biezen pakken om plaats te maken voor de acolieten van Johnson. Een transitieteam is achter de schermen al langer bezig met de nieuwe benoemingen. Maar de planning loopt naar verluidt chaotisch, omdat de strijd om de vrijgekomen plaatsen bikkelhard is.