Boris Johnson lijdt meteen verkiezingsnederlaag

De Conservatieve meerderheid in het Britse parlement is stilaan flinterdun, nadat de Liberaal-Democraten een zetel in Wales hebben afgesnoept.

In Brecon and Radnorshire, een Welsh district dat tien keer meer schapen telt dan inwoners, vonden donderdag tussentijdse verkiezingen plaats. De Conservatief Chris Davies was er in opspraak gekomen omdat hij een resem landschapsfoto's onterecht op zijn onkostennota als Brits parlementslid had gezet.

Het resultaat is vrijdag meteen een eerste nederlaag voor kersvers torypremier Boris Johnson. Hoewel hij en oerbrexiteer Jacob Rees-Mogg campagne voerden voor Davies, ging de zetel naar de kandidate van de pro-Europese Liberaal-Democraten, Jane Dodds.

No deal

Davies' strapatsen mogen dan aan de basis liggen, de brexit was wel degelijk de doorslaggevende reden voor het Conservatieve zetelverlies. Brecon and Radnorshire stemde in 2016 nipt voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Maar de vele landbouwers en werknemers in de lokale auto-industrie, voor wie de EU een belangrijke afzetmarkt is, zien een harde 'no deal'-brexit op 31 oktober allerminst zitten die Johnson steeds luider propageert. Eerder deze week duwde Johnson zo ook de pond in een vrije val.

Boris Johnson, stop met de toekomst van onze gemeenschap te spelen, en sluit een 'no deal'-brexit uit. Jane Dodds Liberaal-Democratisch parlementslid

Zijn tory's tellen nu nog maar 311 zetels in het 650-koppige parlement. Samen met de tien leden van de Noord-Ierse gedoogpartner DUP levert dat in de praktijk nog een meerderheid van één zetel op - de Speaker stemt nooit mee, en het pro-Ierse Sinn Fein daagt nooit op in Londen. Als Johnson straks een 'no deal' wil doordrukken, zal het parlement dat zo goed als zeker tegenhouden.

Liberaal-Democraten

'Mijn eerste daad in Westminster zal zijn Johnson luid en duidelijk te zeggen: 'Stop met de toekomst van onze gemeenschap te spelen, en sluit een no deal uit'', zei de pas verkozen Liberaal-Democrate Dodds.

Haar verkiezing illustreerde andermaal hoezeer de brexitkwestie het VK splijt, en het traditionele Britse tweepartijenstelsel onder druk zet. De tory's verloren in Brecon and Radnorshire zo'n 10 procentpunten van hun stemmen aan de Brexitpartij. De Libdems decimeerden dan weer Labour, waarvan leider Jeremy Corbyn uitblinkt in halfslachtige brexitstandpunten.

Bollocks to brexit

Met hun slogan van 'Bollocks to brexit' zijn de Liberaal-Democraten onbeschaamd pro-Europees en dat trekt steeds meer kiezers aan. Bij de lokale verkiezingen begin mei verdubbelden ze al hun zetelaantal. En bij de Europese verkiezingen werden de Liberaal-Democraten de tweede Britse partij, na de Brexitpartij van Nigel Farage.