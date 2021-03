Boris Johnson lobbyt om vaccintempo aan te houden

In het VK heeft de helft van de bevolking een eerste prik gekregen.

Boris Johnson heeft de voorbije dagen aan de telefoon gehangen met verschillende Europese leiders. In het VK heeft de helft van de bevolking al zijn eerste prik gehad, maar een tekort aan vaccins dreigt stokken in de wielen te steken. Om het vaccinatietempo aan te houden probeert de Britse premier het op een akkoordje te gooien met Europa.

Het VK incasseerde vorige week een terugval van de vaccinleveringen uit India . Ook is nervositeit ontstaan over een mogelijk exportverbod . Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dreigde daar vorige week mee omdat de Europese Unie sinds begin februari 10 miljoen vaccins naar het VK heeft gestuurd, maar er van de Britten nog geen heeft ontvangen.

Leiden

AstraZeneca levert veel minder vaccins aan de EU dan voorzien. In de fabriek in het Nederlandse Leiden zouden miljoenen vaccins klaarliggen. Maar omdat de productiesite nog niet is goedgekeurd voor de Europese markt kunnen die vaccins hier nog niet verdeeld worden.