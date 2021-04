Boris Johnson onder druk na wraakactie door ex-rechterhand

De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur wegens mogelijk ongeoorloofde uitgaven. De beschuldigingen komen van zijn gewezen rechterhand Dominic Cummings, die uit is op wraak.

De oppositiepartij Labour riep al op tot een onafhankelijk onderzoek naar de bestedingen van premier Johnson. De roep kwam er na beschuldigingen over de financiering van de verbouwing van zijn flat in de ambtswoning in Dowing Street 10. Johnson zou van plan zijn geweest de werken te laten betalen door donateurs van zijn Conservatieve Partij.